Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде

Светлана Ходченкова – известная российская актриса, которая завоевала популярность благодаря своим ярким ролям в кино и театре.

Несмотря на свой успех в России, она сделала несколько попыток пробиться в Голливуд, но в итоге решила остаться на родине. В свежем интервью Ходченкова поделилась своими мыслями о карьере, личной жизни и причинах, по которым не смогла закрепиться в западном кинематографе.

Светлана всегда была интровертом, что, возможно, сыграло свою роль в ее выборе. Она признается, что предпочитает проводить время в одиночестве или в компании близких друзей, избегая шумных вечеринок и светских мероприятий. Это стремление к уединению отражается и в ее социальных сетях: публикации актрисы часто остаются поверхностными и не раскрывают ее внутреннего мира. Ходченкова делится снимками с работы и отдыха, однако личные моменты остаются за кадром.

Когда речь заходит о карьере, Светлана говорит с энтузиазмом. На горизонте у нее новые проекты, включая фильм "Яга на вашу голову", где она сыграла одну из самых известных героинь русского фольклора. Ходченкова отмечает, что ей интересно играть отрицательные роли, что подтверждается ее участием в других проектах, таких как "Волшебник изумрудного города. Великий и Ужасный". Ее желание исследовать темные стороны персонажей позволяет актрисе продемонстрировать разнообразие своего таланта.

Однако в начале своей карьеры у Светланы были все шансы добиться успеха в Голливуде. Она снялась в таких фильмах, как "Шпион, выйди вон!" и "Росомаха", а также работала моделью во Франции и Японии. Несмотря на это, Ходченкова не испытывала особого желания продолжать карьеру на Западе. В интервью она объяснила: "Не было сильного желания. Съемочный процесс там и здесь ничем не отличаются. Я пережила этот опыт и поставила "галочку", пока амбиций двигаться в этом направлении дальше нет".

Этот выбор кажется вполне обоснованным, учитывая насыщенный график актрисы в России, отмечает Peopletalk. У нее есть множество проектов на ближайшие годы, включая "Отель у погибшего альпиниста", "Казанова-3" и "Анна К". Светлана чувствует себя востребованной на родной земле, где ее талант ценят и любят зрители.

Решение Светланы Ходченковой остаться в России можно рассматривать как осознанный выбор, основанный на ее личных предпочтениях и профессиональных амбициях. Она предпочитает работать в комфортной для себя среде, где может полностью реализовать свой творческий потенциал.