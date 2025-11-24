От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Понедельник 24 ноября

14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине

От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине
165

Бессменный ведущий, ныне проживающий во Франции, рискует стать фигурантом дела на родине.

Информационная бомба взорвалась после сообщения Telegram-канала Mash. По данным канала, российская компания телеведущего "ЛАВ" накопила налоговую задолженность, не оплачивая счета с мая. Сумма долга составила 325 тысяч рублей, и именно она, по информации источника, могла стать основанием для объявления Васильева в розыск и его последующего заочного ареста. Картина рисовалась мрачная: звезда в бегах, а в России его ждет суд.

Однако за громким заголовком скрывается важная юридическая деталь, которая полностью меняет картину. Угроза ареста за неуплату налогов действительно существует, но только в том случае, если речь идет о совершенно других суммах. Как поясняют юристы, для наступления уголовной ответственности долг за три года должен превысить 18,75 миллионов рублей.

Сумма в 325 тысяч рублей на этом фоне выглядит незначительной и не может служить основанием для столь серьезных последствий, как арест. Тем не менее, сам факт появления такой новости, подкрепленный информацией о том, что у Васильева есть гражданство Франции и Литвы, создал идеальную почву для скандала.

В итоге, хотя реальная угроза ареста на данный момент отсутствует, история вскрыла факт наличия у компании звезды финансовых проблем. Пока неясно, что это — простая оплошность его команды или первый звоночек о трудностях в российском бизнесе знаменитого маэстро моды. Сам Александр Васильев ситуацию пока не комментировал.

Шоу-бизнес в Telegram

24 ноября 2025, 13:52
Александр Васильев. Фото: кадр из шоу "Модный приговор"
NEWS.ru✓ Надежный источник

По теме

Звезда "Модного приговора" Рогов открыл каждому самый модный аксессуар этого лета

Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе

Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе
Кофе полностью реабилитирован. Раньше кофе часто считали вредным для здоровья.

Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить"

Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить"
Легенда российского футбола Игорь Акинфеев выпустил автобиографию-бестселлер, но намекнул, что даже самые близкие не знают о нем всей правды. Книга "Игорь Акинфеев.

"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой
Врач Шуров раскрыл, как ему заткнули рот на интервью с Волочковой и запретили употреблять слово "алкоголизм" Известный врач-нарколог Василий Шуров, лечащий многих российских звезд, перестал ходить вокруг да около и дал публичную, предельно жесткую оценку состоянию Анастасии Волочковой.

Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"?

Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"?
"Остров Мечты" – это уникальное пространство, где каждый найдет что-то по душе. Здесь можно насладиться яркими аттракционами, тематическими зонами и множеством интерактивных развлечений, создающих атмосферу настоящего праздника. После активных игр гости могут отдохнуть и перекусить в одном из многочисленных кафе и ресторанов, предлагающих блюда на любой вкус.

Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть

Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть
Многим знакомо сильное желание съесть что-нибудь сладкое, особенно днем или вечером. Оказывается, справиться с этой тягой помогает простой и доступный продукт – обычное яблоко. Чаще всего сильное желание съесть сладкое — это сигнал организма о том, что уровень сахара (глюкозы) в крови снизился.

Выбор читателей

23/11ВскМиф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 22/11СбтОдин стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 23/11ВскАстрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 23/11ВскНе мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 24/11Пнд"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 22/11СбтКлюч на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей