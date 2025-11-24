От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине

Бессменный ведущий, ныне проживающий во Франции, рискует стать фигурантом дела на родине.



Информационная бомба взорвалась после сообщения Telegram-канала Mash. По данным канала, российская компания телеведущего "ЛАВ" накопила налоговую задолженность, не оплачивая счета с мая. Сумма долга составила 325 тысяч рублей, и именно она, по информации источника, могла стать основанием для объявления Васильева в розыск и его последующего заочного ареста. Картина рисовалась мрачная: звезда в бегах, а в России его ждет суд.

Однако за громким заголовком скрывается важная юридическая деталь, которая полностью меняет картину. Угроза ареста за неуплату налогов действительно существует, но только в том случае, если речь идет о совершенно других суммах. Как поясняют юристы, для наступления уголовной ответственности долг за три года должен превысить 18,75 миллионов рублей.

Сумма в 325 тысяч рублей на этом фоне выглядит незначительной и не может служить основанием для столь серьезных последствий, как арест. Тем не менее, сам факт появления такой новости, подкрепленный информацией о том, что у Васильева есть гражданство Франции и Литвы, создал идеальную почву для скандала.

В итоге, хотя реальная угроза ареста на данный момент отсутствует, история вскрыла факт наличия у компании звезды финансовых проблем. Пока неясно, что это — простая оплошность его команды или первый звоночек о трудностях в российском бизнесе знаменитого маэстро моды. Сам Александр Васильев ситуацию пока не комментировал.