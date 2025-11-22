Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Суббота 22 ноября

15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама

"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама
154

Горы ненужных вещей копятся не только из-за лени. Иногда за нежеланием выбрасывать старое скрываются глубокие психологические процессы. Узнайте, что на самом деле мешает вам навести порядок.

Причина №1: эмоциональные якоря, или когда вещь – больше, чем просто вещь

Старая концертная афиша, бабушкина чашка со сколом, джинсы, в которые вы влезали на первом курсе. Разумом вы понимаете, что это просто предметы. Но для вашего мозга это не так. Каждая из этих вещей – физический носитель воспоминаний, эмоций и даже той версии вас, по которой вы скучаете.

Наш мозг создает прочные нейронные связи между предметами и чувствами. Выбросить вещь для него равносильно тому, чтобы предать воспоминание или отказаться от части своего прошлого. Именно поэтому рука не поднимается отправить в мусорное ведро коробку со старыми письмами или детскими рисунками.

Мы держимся за прошлое. Но что насчет вещей, которые мы храним для будущего?

Причина №2: паралич "а вдруг пригодится?", или как мозг боится будущего

Десяток старых зарядных устройств от давно забытых телефонов. Пустые стеклянные банки. Одинокий лыжный ботинок. Все это хранится под девизом "а вдруг понадобится!". Это не просто бережливость, это когнитивное искажение, известное как "боязнь потери".

Наш мозг устроен так, что боль от потери чего-либо ощущается в два раза сильнее, чем радость от приобретения. Выбрасывая вещь, вы рискуете в будущем столкнуться с ситуацией, когда она вам понадобится, и пожалеть о своем решении. Чтобы избежать этого потенциального сожаления, мозг выбирает самый безопасный путь — ничего не трогать. Проще хранить хлам, чем столкнуться с гипотетической проблемой в будущем.

Итак, мозг цепляется за прошлое и тревожится о будущем. Но есть еще одна причина, которая мешает нам здесь и сейчас...

Причина №3: усталость от принятия решений, или почему проще оставить все как есть

Представьте, что вы открываете шкаф, чтобы навести порядок. Перед вами сотня вещей. И для каждой нужно принять решение: оставить, выбросить, отдать, продать? А если оставить, то где хранить? А если отдать, то кому?

У нашего мозга есть ограниченный запас "мыслительного топлива" на принятие решений в течение дня. Этот ресурс называется силой воли. Когда вы заставляете его анализировать горы хлама, он быстро перегружается и истощается. Это состояние известно как "усталость от принятия решений". В итоге мозг выбирает самый энергосберегающий вариант — закрыть шкаф и отложить уборку на потом. Это не лень, а инстинкт самосохранения вашей психики.

Что же делать? Начните с малого

Понимание этих причин — уже половина дела. Вы не "Плюшкин" и не ленивый человек, просто ваш мозг защищает вас. Чтобы обхитрить его, не пытайтесь разобрать все за один раз.

Попробуйте правило "пяти минут": просто поставьте таймер и разбирайте одну полку или один ящик. Или правило "одной коробки": сегодня вы наполняете вещами на выброс только одну небольшую коробку. Так вы не перегрузите мозг решениями и постепенно приучите его к тому, что избавляться от старого — не страшно, а приятно.

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2025, 15:23
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире

Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства?

Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства?
Эти средства были в каждом доме и лечили "от всего". Разбираемся, какие из легендарных препаратов действительно работали, а от каких давно пора отказаться, оставив их лишь в теплых воспоминаниях. Бриллиантовый зеленый, или ЗеленкаРазбитая коленка, царапина, ветрянка — ответ на все был один.

Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо

Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо
Организм не умеет вырабатывать железо, а из растительных источников оно усваивается очень плохо. Дефицит железа — одна из самых частых причин постоянной усталости, слабости и снижения энергии.

Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог

Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог
Диетолог Марио Ортис недавно сделал громкое заявление о популярном напитке – кофе. Он подчеркнул, что хотя кофе обладает множеством полезных свойств, сочетание его с определенными добавками может свести на нет все преимущества этого бодрящего напитка.

Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты

Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты
В последние годы вопрос правильного хранения продуктов питания стал особенно актуальным для многих россиян. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" биолог Екатерина Баранова поделилась важной информацией о том, какие продукты не следует хранить в холодильнике.

Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год

Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год
В преддверии новогодних праздников в России активно обсуждаются расценки на выступления артистов. В этом году внимание привлекли два ярких представителя музыкальной сцены – Сергей Шнуров и Аня Ранетка. В преддверии новогодних праздников в России активно обсуждаются расценки на выступления артистов.

Выбор читателей

21/11ПтнБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 21/11ПтнДоктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 20/11ЧтвВ Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 21/11ПтнОтказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 20/11ЧтвГод Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 20/11ЧтвОбманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью