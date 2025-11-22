Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год
95

В преддверии новогодних праздников в России активно обсуждаются расценки на выступления артистов. В этом году внимание привлекли два ярких представителя музыкальной сцены – Сергей Шнуров и Аня Ранетка.

В преддверии новогодних праздников в России активно обсуждаются расценки на выступления артистов. В этом году внимание привлекли два ярких представителя музыкальной сцены — Сергей Шнуров и Аня Ранетка. По данным телеграм-канала Mash, Шнуров стал самым дорогим артистом на Новый год, а Ранетка — самой доступной.

Лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров, , запросил за 45 минут своего выступления астрономическую сумму в 27 миллионов рублей. В эту стоимость входит не только гонорар за сам концерт, но и дополнительные расходы, связанные с райдером. По информации, представленной в источниках, около 20 миллионов рублей артист берет за 40 минут своего выступления, а полное часовое шоу обойдется заказчику более чем в 24 миллиона рублей. Кроме того, райдер артиста составляет еще три миллиона рублей. В нем указаны требования, которые соответствуют его статусу: бизнес-класс с VIP-залами, отдельный охранник, который должен прибежать заранее для проверки гостиницы, а также трансфер на автомобиле класса люкс Maybach S223/222. Если же выступление проходит за границей, то требования становятся еще более строгими — водитель должен быть не русскоязычным, а размещение артиста — в отеле высшего класса с мини-баром и увлажнителем воздуха.

В отличие от Шнурова, Аня Ранетка (настоящее имя Руднева) предлагает свои услуги по гораздо более скромной цене. За девять песен она запрашивает всего 280 тысяч рублей, а ее райдер составляет около 40 тысяч рублей. Аня не предъявляет высоких требований: она готова передвигаться на такси, а в гримерке ей достаточно иметь воду, сыр, овощи, колбасу, горький шоколад и немного алкоголя. Такой подход делает ее доступной для более широкого круга заказчиков и демонстрирует ее готовность работать в условиях ограниченного бюджета.

Интересно отметить, что ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, также сделал заявление о том, что не собирается переводить свои песни на другие языки. Это подчеркивает его приверженность к русскому языку и культуре, что может стать одной из причин его растущей популярности среди поклонников.


22 ноября 2025, 00:11
Фото: Freepik
