Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему

Жена актера приняла самое мучительное решение, которое только может выпасть на долю любящей супруги.



Семья легендарного голливудского актера столкнулась с трагической реальностью и вынуждена проживать то, чего боится каждый, — готовиться к уходу близкого человека. Супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хемминг, подтвердила, что из-за тяжелого состояния мужа близким приходится заранее продумывать, как будет устроена их жизнь после его смерти.

Как сообщают американские СМИ, состояние 70-летнего актера, страдающего от лобно-височной деменции, неуклонно ухудшается. Он уже перестал узнавать своих родных и живет в отдельном, специально оборудованном доме под круглосуточным наблюдением сиделок и врачей.

Понимая, что финал неизбежен, Эмма сосредоточилась на самой сложной задаче — подготовке их дочерей, которым сейчас 13 и 11 лет. Она честно рассказывает девочкам о болезни отца и о тех переменах, которые происходят с ним каждый день, но пока избегает прямой темы смерти. Тем не менее, у нее уже есть четкий план, который, как она надеется, поможет дочерям справиться с будущей утратой и адаптироваться к жизни без отца.

Напомним, у Брюса Уиллиса также есть трое взрослых дочерей от первого брака с Деми Мур. Вся большая семья сплотилась вокруг актера, стараясь обеспечить ему максимально возможный уход и покой в этот невероятно тяжелый для всех период.