Вторник 25 ноября

Вторник 25 ноября

06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему
Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему

99

Жена актера приняла самое мучительное решение, которое только может выпасть на долю любящей супруги.

Семья легендарного голливудского актера столкнулась с трагической реальностью и вынуждена проживать то, чего боится каждый, — готовиться к уходу близкого человека. Супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хемминг, подтвердила, что из-за тяжелого состояния мужа близким приходится заранее продумывать, как будет устроена их жизнь после его смерти.

Как сообщают американские СМИ, состояние 70-летнего актера, страдающего от лобно-височной деменции, неуклонно ухудшается. Он уже перестал узнавать своих родных и живет в отдельном, специально оборудованном доме под круглосуточным наблюдением сиделок и врачей.

Понимая, что финал неизбежен, Эмма сосредоточилась на самой сложной задаче — подготовке их дочерей, которым сейчас 13 и 11 лет. Она честно рассказывает девочкам о болезни отца и о тех переменах, которые происходят с ним каждый день, но пока избегает прямой темы смерти. Тем не менее, у нее уже есть четкий план, который, как она надеется, поможет дочерям справиться с будущей утратой и адаптироваться к жизни без отца.

Напомним, у Брюса Уиллиса также есть трое взрослых дочерей от первого брака с Деми Мур. Вся большая семья сплотилась вокруг актера, стараясь обеспечить ему максимально возможный уход и покой в этот невероятно тяжелый для всех период.

25 ноября 2025, 06:04
Брюс Уиллис. Фото: кадр из фильма "Неудержимые"
"МК"✓ Надежный источник

Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году

Забудьте о сложных рецептах – Лошадь ценит простоту, качество и хороший размах. Три главных правила для стола-2026Щедрость и изобилие.

Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год

В это время в силу вступает энергия святителя Иоанна Милостивого, покровителя всех, кто нуждается в помощи, и мастера щедрости. Вся Вселенная 25 ноября будто бы настраивается на волну добра.

Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей

Мир театра и кино понес тяжелую утрату: на 96-м году жизни ушла из жизни народная артистка РСФСР Лилия Юдина. Эта новость стала шоком для поклонников и коллег актрисы. Долгий и яркий путьЛилия Юдина начала свою карьеру в 1953 году, когда впервые вышла на сцену Малого театра.

Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ

С приближением новогодних праздников москвичи с нетерпением ждут информации о том, каким будет зимнее волшебство в столице. В этом контексте особенно важным становится вопрос о том, выпадет ли снег на Новый год.

Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь

Легендарный индийский актер Дхармендра, который стал символом Болливуда и любимцем зрителей, ушел из жизни в своем доме в Мумбаи на 89-м году жизни. Его уход стал огромной утратой для киноиндустрии и поклонников по всему миру. Последние дни По информации, опубликованной 24 ноября индийским изданием IANS, актер ушел из жизни всего за две недели до своего 90-летия, которое он планировал отметить 8 декабря.

