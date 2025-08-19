Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа

Лето подходит к концу. Но его последняя неделя будет наполнена интересными событиями – выставками, фестивалями, концертами. Не пропустите самое интересное!

ВЫСТАВКА

"Симпоэзис"

Открытие выставки было приуроченное ко дню рождения Кати IOWA – певица выступила здесь куратором и идейным вдохновителем. Получилось стильно, креативно, даже дерзко. Здесь собраны не только картины с философским подтекстом, но и необычные платья, и многозначительные инсталляции. Это огромный фантазийный мир, который влечет, удивляет, восхищает. Кати IOWA – одна из самых ярких и необычных артисток российской и белорусской эстрады, и выставка у нее получилась такая же. Путешествие по лабиринтам души и сознания будет интересным!

До 7 сентября, галерея "ЗДЕСЬ" на Таганке.

"Мое дело – играть!"

Название экспозиции, которую Музей МХАТ приурочил к юбилею великого актера, художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова продиктовано самой жизнью: ведь какие бы дела не вершил Олег Павлович Табаков в течение дня, как бы ни занимали его организационные, педагогические и многие другие вопросы, все отходило в сторону, едва наступал час, когда он должен был выходить на сцену. Его дело было – играть, и ничто не могло сравниться с той радостью, что приносило ему лицедейство. Выставка рассказывает о главном деле жизни Олега Табакова с самых разных сторон – через фотографии и личные вещи.

До 19 ноября, Дом-музей К. С. Станиславского.

КОНЦЕРТ

Любовь Успенская

Уникальный голос, редкое обаяние и способность превращать каждое выступление в откровенный диалог со зрителем делают концерты Любови Успенской особенными. В конце лета в столице "королева русского шансона" представит программу, в которую вошли как премьеры, так и легендарные композиции: "По полюшку", "К единственному", "Пропадаю я", "Люба-Любонька". В этот вечер зал наполнится светом, эмоциями и теплом, а вы станете частью большого музыкального праздника в кругу друзей артистки.

29 августа, КЗ "Москва".

ФЕСТИВАЛЬ

SandlerFest

Международный фестиваль прогрессивной музыки развернется на шести площадках. Пять из них – "Рок-панорама", "Орион", "Акустика", "New Generation" и зона мастер-классов – будут открыты для свободного посещения всех желающих, приглашая поклонников музыки окунуться в атмосферу творчества и вдохновения. По словам идейного вдохновителя и основателя фестиваля Игоря Сандлера, за два дня можно будет услышать прогрессивную музыку во всех ее проявлениях и направлениях: от джаза, арт-рока, симфо– и блюзовых композиций до хард-рока, классического рока, фьюжн, глэм– и гранж-стилей. Не обойдется и без готики, фанка, регги, инди, кантри, фолк, этно, прогрессив, психоделики и металла.

30 -31 августа, ВДНХ.

"Горький +"

В Парке Горького и на столичных театральных площадках запланировано более 75 событий, в том числе 15 премьер фестиваля. Темой московской программы станет диалог писателя с эпохой и ее яркими героями – Львом Толстым, Антоном Чеховым, Фридрихом Ницше, Всеволодом Мейерхольдом, Федором Шаляпиным, Владимиром Маяковским, Сергеем Рахманиновым и другими. Арт-директор фестиваля искусств – народный артист России Евгений Миронов.

28-31 августа.

ДЕТЯМ

"Мечты, меняющие мир"

Научно доказано, что именно с мечты начинается путь к результату. Но мечтать нужно правильно. А как? Именно этому учит Театр Андрея Фартушного. Проводниками созданный им в мир мечты стали биографии всемирно известных личности: Дмитрий Менделеев и Дэвид Копперфильд, Майя Плисецкая и Фэн Янг, Альберт Эйнштейн и Никола Тесла… Каждый из них изменил мир по-своему! Неоновые пузыри и магические иллюзии, химические опыты и световые и звуковые эффекты вместе с увлекательной драматургической основой ненавязчиво помогают осознать, что успех на 80% определяют усилия и только на 20% - изначальный талант.

30, 31 августа, "Театр в Хамовниках" (в здании КЗ "Юность").

ЦИРК

"Музыка Победы"

Эквилибристы, дрессировщики морских котиков, собачек и голубей, групповой вольтиж, воздушный дуэт на корд-де-парели, жонглеры, гимнасты на ремнях, акробаты на турнике исполнят свои номера под знаменитые песни военных лет. Автор проекта – Максим Юрьевич Никулин.

27 августа, Цирк Никулина на Цветном бульваре.

СКОРО

"Романтика романса"

В 2025 году "Романтике романса" исполняется 25 лет. В эфир уже вышли сотни выпусков, объединивших разные музыкальные жанры. Юбилей проект отметит большим концертом, в котором примут участие известные исполнители. На сцене – Леонид Серебренников, Александр Журбин, Этери Бериашвили, Иван Ожогин, Елена Максимова, Сергей Волчков, Нина Шацкая, театр "Геликон-опера". Аккомпанировать будет Центральный концертный оркестр МВД России под управлением Феликса Арановского.

20-21 сентября, КЦ "Москвич".