Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год

Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год
65

Забудьте о сложных ритуалах и дорогих амулетах. Наши предки знали простой и очень вкусный способ привлечь в дом достаток и счастье. И главный день для этого – 26 ноября, праздник Ивана Златоуста.

Пока одни с опаской следят за каждым своим словом, мы предлагаем сосредоточиться на действии. Ведь именно сегодня можно буквально своими руками слепить свое благополучие на месяцы вперед. Давайте разберемся, как превратить обычный ужин в мощный ритуал на удачу.

Главный рецепт дня: чем больше, тем лучше

Вся магия 26 ноября сосредоточена на кухне, а точнее — вокруг муки и фарша. Главная традиция этого дня — лепить пельмени. Да не просто так, а с размахом, всей семьей, и чем больше получится, тем лучше.

Считалось, что каждый пельмень, слепленный в этот день, символизирует будущий достаток и благополучие.

  • Налепили целую гору? Год будет щедрым и прибыльным.
  • Собрались за столом всей семьей? Укрепите отношения и создадите дома атмосферу уюта и любви.
  • Часть заморозили на потом? Вы "консервируете" свою удачу на всю долгую зиму.

Этот простой процесс наполнен глубоким смыслом: вы не просто готовите еду, а программируете свой дом на изобилие. Но чтобы тесто получилось "заряженным" на успех, нужно добавить один секретный ингредиент.

О чем говорить (и молчать) за столом

День Ивана Златоуста не зря связан с силой слова. Поэтому, пока ваши руки лепят пельмени, голова должна быть занята правильными мыслями. Вся магия может испариться, если нарушить "словесную гигиену".

Правило простое: думайте и говорите только о хорошем.

Что притягивает удачу Что ее отпугивает
Планы на будущее, мечтыЖалобы на жизнь, на погоду, на усталость
Слова благодарности, похвала близкимСсоры, брань, выяснение отношений
Веселые истории, шутки, смехОбсуждение проблем и финансовых трудностей

Каждая жалоба, брошенная сегодня, рискует "примерзнуть" и стать реальностью. А вот каждая мечта, озвученная за лепкой пельменей, получает дополнительный заряд энергии для исполнения. Но есть еще один маленький нюанс, который поможет сохранить все "налепленное" благополучие.

Держим счастье дома: почему сегодня не стоит быть слишком щедрым

Представьте, что вы наполнили свой дом энергией достатка и счастья. А теперь главное — не дать ей утечь. Поэтому 26 ноября действует важное правило: ничего не одалживать и не отдавать из дома.

Это не про жадность, а про энергетическую безопасность. Считается, что вместе с одолженной солью, деньгами или вещами вы можете нечаянно "отдать" и частичку своего семейного тепла и удачи. Лучше вежливо отказать и перенести этот акт доброты на любой другой день. Ваша задача сегодня — накопить и сохранить.

Так что план на 26 ноября прост: собираемся с близкими, лепим огромную партию "счастливых" пельменей, говорим о хорошем и наслаждаемся уютом своего дома. Пожалуй, это лучшая примета из всех, что можно придумать

26 ноября 2025, 00:57
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

