Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Четверг 27 ноября

16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы

Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы
30

Модель Валентина Иванова, ставшая матерью в августе этого года, поделилась с подписчиками в своем блоге непростой историей о послеродовых проблемах со здоровьем.

Партнером Валентины является известный рэпер Тимати, и их совместная жизнь привлекает внимание общественности. Однако радость материнства оказалась омрачена рядом неприятных симптомов, с которыми столкнулась молодая мама.

Валентина рассказала, что на четвертом месяце после родов у нее началось интенсивное выпадение волос. Этот процесс стал для нее настоящим шоком, так как многие женщины после рождения ребенка ожидают, что их волосы будут выглядеть более здоровыми и густыми.

Вместо этого модель столкнулась с проблемами, которые, по ее словам, сильно повлияли на ее самооценку и общее состояние. Кроме того, она отметила, что начала страдать от отеков, что также стало причиной обращения к эндокринологу. Специалист помог ей разобраться с состоянием здоровья и назначил необходимые анализы.

Одним из самых обсуждаемых вопросов в комментариях к постам Валентины стало грудное вскармливание. Модель открыто призналась, что была вынуждена прекратить кормление грудью.

"Частый вопрос про грудное вскармливание. Я уже не кормлю. По окончании трех месяцев молоко начало пропадать", — сообщила она своим подписчикам.

Это признание вызвало бурную реакцию среди ее поклонников, многие из которых поддержали Валентину и высказали слова поддержки. Ситуация с молоком и общим состоянием здоровья может быть знаком того, что послеродовые изменения часто оказывают влияние на женщин.

Многие молодые мамы сталкиваются с подобными проблемами, и это нормально — важно не оставаться наедине с ними. Тем временем семья Тимати активно участвует в жизни новорожденной внучки.

Мама рэпера, Симона Юнусова, часто проводит время с Валентиной и их дочерью. Она живет рядом с сыном и его возлюбленной и активно вовлечена в заботу о всех своих внуках. Особенно она уделяет внимание старшей дочери Тимати — Алисе, рожденной от модели Алены Шишковой.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2025, 16:51
Валентина Иванова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности

Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье
Недвижимость Аллы Пугачевой оказалась в центре скандала. Теперь певице предстоит расстаться с пирсом, расположенным на живописном берегу реки Истра в Подмосковье. Пирс, находящийся в Солнечногорске, стал предметом разбирательств после того, как его признали незаконным.

"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа

"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа
С первыми симптомами гриппа рука сама тянется к домашней аптечке, забитой противовирусными средствами широкого спектра. Но действительно ли они помогают? Или мы просто тратим деньги и время, рискуя получить осложнения? Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале регулярно развенчивает мифы о лечении простуды и гриппа.

У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club?

У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club?
Кажется, у самого завидного жениха страны наметились серьезные проблемы, и дело вовсе не в неудачном романе, а в повестке в суд от мэрии Москвы. Пока поклонники гадали, кто же наконец завоюет сердце главного холостяка Comedy Club, в жизнь Тимура Батрутдинова вмешался куда более серьезный игрок — Департамент городского имущества Москвы.

Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ

Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ
Москва готовится к самому яркому и волшебному сезону – "Зиме в Москве"! И одним из самых интересных проектов станет серия утренних зарядок на знаменитом катке ВДНХ. В рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве" жителей и гостей столицы ожидает уникальная возможность начать свой день с мощного заряда бодрости прямо на льду ВДНХ.

Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом

Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом
Оказывается, один из самых популярных напитков для завтрака может не просто бодрить, а работать как тонкий настройщик для вашего тела, влияя на то, какие команды оно будет выполнять активнее, а какие – тише. Мы привыкли думать, что некоторые утренние напитки — это просто вкусное дополнение к завтраку.

Выбор читателей

26/11СрдРаскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 26/11СрдБрак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 25/11ВтрРешившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 25/11ВтрЗагитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 26/11СрдСуд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 27/11Чтв"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа