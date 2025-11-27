Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы

Модель Валентина Иванова, ставшая матерью в августе этого года, поделилась с подписчиками в своем блоге непростой историей о послеродовых проблемах со здоровьем.

Партнером Валентины является известный рэпер Тимати, и их совместная жизнь привлекает внимание общественности. Однако радость материнства оказалась омрачена рядом неприятных симптомов, с которыми столкнулась молодая мама.

Валентина рассказала, что на четвертом месяце после родов у нее началось интенсивное выпадение волос. Этот процесс стал для нее настоящим шоком, так как многие женщины после рождения ребенка ожидают, что их волосы будут выглядеть более здоровыми и густыми.

Вместо этого модель столкнулась с проблемами, которые, по ее словам, сильно повлияли на ее самооценку и общее состояние. Кроме того, она отметила, что начала страдать от отеков, что также стало причиной обращения к эндокринологу. Специалист помог ей разобраться с состоянием здоровья и назначил необходимые анализы.

Одним из самых обсуждаемых вопросов в комментариях к постам Валентины стало грудное вскармливание. Модель открыто призналась, что была вынуждена прекратить кормление грудью.

"Частый вопрос про грудное вскармливание. Я уже не кормлю. По окончании трех месяцев молоко начало пропадать", — сообщила она своим подписчикам.

Это признание вызвало бурную реакцию среди ее поклонников, многие из которых поддержали Валентину и высказали слова поддержки. Ситуация с молоком и общим состоянием здоровья может быть знаком того, что послеродовые изменения часто оказывают влияние на женщин.

Многие молодые мамы сталкиваются с подобными проблемами, и это нормально — важно не оставаться наедине с ними. Тем временем семья Тимати активно участвует в жизни новорожденной внучки.

Мама рэпера, Симона Юнусова, часто проводит время с Валентиной и их дочерью. Она живет рядом с сыном и его возлюбленной и активно вовлечена в заботу о всех своих внуках. Особенно она уделяет внимание старшей дочери Тимати — Алисе, рожденной от модели Алены Шишковой.