Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог

Физиогномист и психолог Надежда Шевченко объяснила причины оговорок, которые допускает известная фигуристка Алина Загитова во время своих публичных выступлений.

По мнению специалиста, такие ошибки являются следствием волнения и стресса, с которыми сталкиваются многие люди, находящиеся под пристальным вниманием зрителей и СМИ. Шевченко отметила, что в моменты сильного эмоционального напряжения мозг начинает обрабатывать поступающие сигналы иначе, что может приводить к неудачным формулировкам и оговоркам.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 часто оказывается в центре внимания благодаря своим достижениям в фигурном катании и активной деятельности в медиа. Однако с этим вниманием приходит и критика, особенно касающаяся ее дикции и манеры общения. Шевченко подчеркнула, что такое поведение не должно восприниматься как признак низкого интеллекта или недостатка подготовки. На самом деле Загитова имеет высшее образование и учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, что подтверждает ее стремление к развитию и самосовершенствованию.

Спортсменка сама прокомментировала критику своей речи, объяснив, что ее проблемы с дикцией могут быть связаны с тем, что она родилась и выросла в Ижевске, а не в столице. Она добавила, что никто не идеален и важно оставаться верным себе, несмотря на давление со стороны общества. Это заявление подчеркивает ее искренность и желание быть открытой перед публикой.

Загитова приостановила свои выступления в декабре 2019 года, чтобы сосредоточиться на карьере ведущей в проекте "Ледниковый период" и участвовать в ледовых шоу. Несмотря на это, она продолжает оставаться одной из самых популярных фигуристок в России, и ее мнения по различным вопросам по-прежнему вызывают интерес у поклонников.

Шевченко также отметила, что оговорки могут быть признаком стресса, когда человек испытывает давление от ожиданий окружающих. В таких ситуациях важно понимать, что это естественная реакция человеческого мозга на стрессовые факторы. Физиогномист призвала общество проявлять больше терпимости и понимания к людям, находящимся под давлением, включая таких ярких личностей, как Загитова.