Спокойная жизнь Аллы Пугачевой за границей может закончиться, если громкие обвинения в ее адрес найдут свое подтверждение.



Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин анонсировал публикацию шокирующего расследования о Примадонне. По его словам, общественности станут известны факты, которые до сих пор оставались в тени. Но главная интрига заключается даже не в них, а в источнике доходов певицы.

Бородин утверждает, что его организация готова доказать связь певицы с зарубежными структурами.

"Нами установлены факты иностранного финансирования деятельности Аллы Пугачевой и ее контакты с западными спецслужбами", — заявил общественник.

Он также предположил, что денежные потоки могли идти через признанных в России иноагентами олигархов, таких как Олег Тиньков* и Михаил Ходорковский*.

Эти обвинения звучат на фоне настойчивых требований Бородина не просто лишить певицу звания народной артистки, но и привлечь ее к уголовной ответственности. По его мнению, пока этого не произойдет, "Запад будет продолжать дестабилизировать наше общество через таких, как Пугачева".

Стоит отметить, что эти призывы находят отклик не только у публики, но и в официальных кругах. Так, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов допустил, что артистку могут привлечь к ответственности. По его словам, отсутствие последствий для Пугачевой можно объяснить наличием у нее "определенного покровительства", но он убежден, что "наступит момент, когда с нее спросят за все".

Пока же в сети активно обсуждают финансовое положение певицы, ее отказ от российской пенсии и потерю прав на известный товарный знак. Однако все это может показаться мелочью по сравнению с расследованием, которое обещает раскрыть совершенно другую сторону жизни бывшей первой певицы страны.

Как сообщает "Царьград", подробные факты будут обнародованы в ближайшее время.

* Олег Тиньков, Михаил Ходорковский — физические лица, выполняющие функции иностранного агента.