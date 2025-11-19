Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?

"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?
162

Спокойная жизнь Аллы Пугачевой за границей может закончиться, если громкие обвинения в ее адрес найдут свое подтверждение.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин анонсировал публикацию шокирующего расследования о Примадонне. По его словам, общественности станут известны факты, которые до сих пор оставались в тени. Но главная интрига заключается даже не в них, а в источнике доходов певицы.

Бородин утверждает, что его организация готова доказать связь певицы с зарубежными структурами.

"Нами установлены факты иностранного финансирования деятельности Аллы Пугачевой и ее контакты с западными спецслужбами", — заявил общественник.

Он также предположил, что денежные потоки могли идти через признанных в России иноагентами олигархов, таких как Олег Тиньков* и Михаил Ходорковский*.

Эти обвинения звучат на фоне настойчивых требований Бородина не просто лишить певицу звания народной артистки, но и привлечь ее к уголовной ответственности. По его мнению, пока этого не произойдет, "Запад будет продолжать дестабилизировать наше общество через таких, как Пугачева".

Стоит отметить, что эти призывы находят отклик не только у публики, но и в официальных кругах. Так, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов допустил, что артистку могут привлечь к ответственности. По его словам, отсутствие последствий для Пугачевой можно объяснить наличием у нее "определенного покровительства", но он убежден, что "наступит момент, когда с нее спросят за все".

Пока же в сети активно обсуждают финансовое положение певицы, ее отказ от российской пенсии и потерю прав на известный товарный знак. Однако все это может показаться мелочью по сравнению с расследованием, которое обещает раскрыть совершенно другую сторону жизни бывшей первой певицы страны.

Как сообщает "Царьград", подробные факты будут обнародованы в ближайшее время.

* Олег Тиньков, Михаил Ходорковский — физические лица, выполняющие функции иностранного агента.

19 ноября 2025, 15:53
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии

Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии
Новое исследование проливает свет на удивительную связь между питанием и психическим здоровьем. Чтобы понять, как диета может влиять на депрессию, нужно заглянуть глубже.

Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня

Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня
В маленьком британском городке в графстве Сассекс живет 58-летняя Лоррейн Форбс, история которой удивила тысячи людей по всему миру. На протяжении многих лет женщина занималась необычным хобби — бросала в море бутылки с любовными посланиями, надеясь, что однажды кто-то ответит ей.

Роман Костомаров вывез жену и детей из России

Роман Костомаров вывез жену и детей из России
48-летний фигурист Роман Костомаров, известный своими выдающимися достижениями в мире фигурного катания, недавно отправился в отпуск в Дубай вместе с женой и детьми. В своем личном блоге он поделился трогательным снимком, на котором запечатлены его близкие, что вызвало волну положительных эмоций у поклонников.

Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки

Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки
Недавно стало известно, что Надежда Кадышева, народная артистка России и солистка знаменитого ансамбля "Золотое кольцо", стала самой высокооплачиваемой артисткой в стране. По информации от телеграм-канала Shot, за 40-минутное выступление она получает впечатляющие 25 миллионов рублей.

Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа

Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа
Ксения Бородина, известная телеведущая и блогер, в последнее время радует своих поклонников не только яркими моментами из жизни, но и искренними размышлениями о любви и отношениях. В ее третьем браке с Николаем Бурляевым она чувствует себя по-настоящему счастливой и в безопасности.

