Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему

Крошечные металлические частицы в лаке подчиняются магниту, создавая на ногтях эффект трехмерного сияния.



Декабрьская суета уже не за горами: нужно успеть закрыть рабочие дела, купить подарки и спланировать праздник. В этой гонке так хочется почувствовать приближение волшебства уже сейчас. И есть один простой способ — правильный маникюр, который создаст настроение на весь месяц.

Забудьте про сложные дизайны со снежинками и оленями. Как пишут эксперты портала Клео.ру, главным хитом этой зимы стал маникюр "кошачий глаз". Его глубокое бархатное свечение выглядит празднично, но в то же время элегантно, а разнообразие оттенков позволяет найти вариант для любого образа.

Цвет новогодней ели: вечная классика в новом прочтении

Первое, что приходит на ум при мыслях о Новом годе — это, конечно, елка. Изумрудные, хвойные и темно-зеленые оттенки в "бархатной" текстуре магнитного лака смотрятся невероятно нарядно и благородно.

Такой маникюр самодостаточен и хорош даже без дополнительных украшений. Он идеально подойдет и для корпоратива, и для уютного вечера дома. Но что, если классический зеленый кажется вам слишком предсказуемым?

Теплее, еще теплее: оттенки глинтвейна и бенгальских огней

Кто сказал, что зима — это время только для холодных тонов? В этом сезоне в тренде теплые, согревающие цвета, которые идеально сочетаются с вязаными свитерами. Обратите внимание на янтарные и горчичные оттенки.

Их золотистые переливы напоминают то свет гирлянды, то пламя свечи, создавая ощущение тепла и уюта даже в самый морозный день. Но если теплые оттенки кажутся слишком спокойными, есть вариант посочнее.

Ягодный бархат: от клюквы до ежевики

Сочные ягодные цвета — еще один хит, который перекочевал в зимние тренды. Клюквенный, брусничный или глубокий ежевичный смотрятся на ногтях очень эстетично и аристократично, особенно на короткой длине.

Маленький секрет: если покрыть такой маникюр плотным слоем глянцевого топа, получится модный "леденцовый" эффект, который сейчас очень популярен. А что делать тем, кто даже на праздник предпочитает сдержанность?

Для тех, кто не любит "кричать": бархатный нюд

Если вы поклонница натуральных оттенков, это не повод отказываться от праздничного маникюра. Попробуйте "кошачий глаз" в бежевой, песочной или нежно-розовой гамме. За счет глубокого сияния даже самый спокойный цвет будет выглядеть интересно и нарядно.

Такой маникюр не будет спорить ни с одним нарядом и будет уместен в любой ситуации. Но если душа все-таки просит чего-то по-настоящему необычного, есть дизайн для искушенных.

Магия во флаконе: дизайн "аура" для самых смелых

Этот вариант для тех, кто следит за самыми горячими трендами. "Аура-маникюр" с использованием магнитных лаков — сложная техника, которую лучше доверить профессионалу. Но результат того стоит.

Цветные круги, расходящиеся от центра ногтя, создают гипнотический эффект. В зависимости от освещения такой маникюр переливается и меняет цвет, напоминая то вспышки салюта, то северное сияние.

Как видите, "кошачий глаз" — это не один скучный дизайн, а целая вселенная возможностей. Сохраняйте понравившиеся идеи и смело показывайте своему мастеру — ваш идеальный новогодний маникюр уже ждет вас.