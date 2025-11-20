Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Четверг 20 ноября

16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков
Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению

Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению
208

Актер, которого зрители привыкли видеть в роли защитника закона, сам оказался по ту сторону баррикад.

Шокирующая новость пришла из Санкт-Петербурга: по подозрению в создании и распространении запрещенных материалов с участием детей был задержан 47-летний актер Владимир Колганов. Зрителям он хорошо известен по ролям сотрудников правоохранительных органов в популярных сериалах НТВ, таких как "Улица разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Морские дьяволы".

Как сообщил источник телеканала РЕН ТВ, Колганов был не единственным фигурантом дела. Вместе с ним задержали еще несколько человек, включая его друга Евгения Кириллова. По данным следствия, преступная группа действовала как минимум с 2015 года.

Согласно официальной информации, злоумышленники создавали и размещали в интернете снимки интимного характера с участием несовершеннолетних. Преступники проводили фотосъемки детей в обнаженном виде, а затем распространяли эти чудовищные кадры в даркнете и на зарубежных онлайн-платформах.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых были изъяты мобильные телефоны и другие носители информации, которые станут ключевыми уликами в этом деле. Теперь актеру, который на экране ловил преступников, предстоит ответить на очень серьезные вопросы следствия уже в реальной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2025, 16:21
Владимир Колганов. Фото: кадр из сериала "Синее озеро"
Рен ТВ✓ Надежный источник

Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"

Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом

Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом
Таинственная мечта, которую пообещал исполнить жених, оказалась для Анфисы Чеховой важнее всех дел на родине. Новость об отъезде Анфисы Чеховой прозвучала для многих как гром среди ясного неба, особенно на фоне ее недавней общественной активности.

Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад

Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад
Поцелуи являются одной из самых древних форм выражения привязанности, и их происхождение уходит корнями в далекое прошлое – около 21 миллиона лет назад. Это открытие, сделанное биологами-эволюционистами из Оксфордского университета, ставит под сомнение привычные представления о том, как и когда люди начали практиковать этот жест.

В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие

В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие
19 ноября в знаменитом отеле "Метрополь" состоялась церемония награждения премии "Кинорепортер. Событие года". Это мероприятие стало одним из самых ожидаемых событий в мире российского кино, собрав под одной крышей множество звезд, режиссеров и продюсеров, которые формируют облик современной индустрии.

Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати

Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати
Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь привлекла внимание общественности, поделившись своими переживаниями о хронической усталости. Находясь в Китае, где она участвует в съемках третьего сезона популярного шоу "Сокровища императора", звезда столкнулась с проблемой, знакомой многим — недостатком сна и постоянным чувством усталости.

Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков

Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков
Россияне все активнее открывают для себя мир чайных церемоний, что подтверждается значительным ростом интереса к чайной культуре. По данным исследования аналитиков геосервиса 2ГИС, в октябре 2025 года количество поисковых запросов, связанных с чайными клубами, увеличилось на впечатляющие 48 процентов.

18/11Втр"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19/11СрдРоман Костомаров вывез жену и детей из России 19/11Срд"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 19/11СрдСтал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки