Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению

Актер, которого зрители привыкли видеть в роли защитника закона, сам оказался по ту сторону баррикад.



Шокирующая новость пришла из Санкт-Петербурга: по подозрению в создании и распространении запрещенных материалов с участием детей был задержан 47-летний актер Владимир Колганов. Зрителям он хорошо известен по ролям сотрудников правоохранительных органов в популярных сериалах НТВ, таких как "Улица разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Морские дьяволы".

Как сообщил источник телеканала РЕН ТВ, Колганов был не единственным фигурантом дела. Вместе с ним задержали еще несколько человек, включая его друга Евгения Кириллова. По данным следствия, преступная группа действовала как минимум с 2015 года.

Согласно официальной информации, злоумышленники создавали и размещали в интернете снимки интимного характера с участием несовершеннолетних. Преступники проводили фотосъемки детей в обнаженном виде, а затем распространяли эти чудовищные кадры в даркнете и на зарубежных онлайн-платформах.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых были изъяты мобильные телефоны и другие носители информации, которые станут ключевыми уликами в этом деле. Теперь актеру, который на экране ловил преступников, предстоит ответить на очень серьезные вопросы следствия уже в реальной жизни.