Вторник 25 ноября

25 ноября
Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова

Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова
1

Недавние слухи о здоровье известного телеведущего Николая Дроздова вызвали волну обсуждений в СМИ и среди поклонников.

Однако, как выяснилось, информация о его болезни была преувеличена. Друг Дроздова, художник Константин Мирошник, выступил с опровержением новостей о том, что телеведущий страдает от рака.

25 ноября в различных источниках появилась информация о том, что Николай Дроздов находится в состоянии ремиссии и чувствует себя значительно лучше. Якобы он не принимает никаких лекарств и активно занимается спортом. Однако сам телеведущий не стал комментировать эти слухи, оставив их без внимания. В то же время Константин Мирошник решил прояснить ситуацию, поделившись своими наблюдениями о состоянии друга.

По словам Мирошника, у Дроздова нет никаких серьезных заболеваний. Он отметил, что телеведущий сейчас проводит время на даче, где активно занимается физической активностью.

"Николай Николаевич не болеет ничем, у него ничего нет. Он бегает на второй этаж, потом на первый, каждое утро делает гимнастику и зарядку", — подчеркнул художник.

Это заявление стало настоящим облегчением для многих поклонников Дроздова, которые переживали за его здоровье. Константин также рассказал, что недавно общался с телеведущим по телефону и не заметил никаких признаков недомогания.

Напротив, Дроздов делился своими мыслями о работе над проектом, связанным с историей Юрия Гагарина. "Это журналисты придумали и сами же потом это опровергают", — добавил Мирошник, указывая на то, что многие новости о здоровье знаменитостей часто являются плодом воображения.

Стоит отметить, что в последнее время в прессе также сообщалось о том, что рост 88-летнего Николая Дроздова уменьшился до 162 сантиметров из-за остеопороза. Однако это не помешало ему оставаться активным и энергичным человеком, который продолжает заниматься любимыми делами.

Тем временем, внимание общественности к состоянию здоровья знаменитостей остается высоким. Например, 78-летняя Татьяна Тарасова также недавно поделилась своими проблемами со здоровьем, жалуясь на боль в ноге и напоминая о своем возрасте.


25 ноября 2025, 17:07
Николай Дроздов. YouTube-канал "Vogue Russia"
