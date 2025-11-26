Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения

Голливудский актер и певец Майкл ДеЛано, чье настоящее имя – Майкл Эйс Дель Фатти, ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Эта печальная новость была подтверждена супругой актера Джин и опубликована в издании The Hollywood Reporter. По информации источников, ДеЛано покинул этот мир 20 октября в одной из клиник Лас-Вегаса. Причиной его ухода стало сердечное заболевание, которое стало неожиданным ударом для его семьи и поклонников.

Творческий путь

Майкл ДеЛано начал свою карьеру в музыкальной сфере в 1960 году, выбрав псевдоним Key Larson. Его музыкальные достижения привлекли внимание, но настоящая слава пришла к нему с началом киношной карьеры. В 1971 году он дебютировал на большом экране, сыграв одну из ролей в вестерне "Кэтлоу", где его партнерами стали такие легенды, как Юл Бриннер и Леонард Нимой. Эта работа открыла перед ним двери в мир кино.

Наиболее запоминающейся ролью Майкла стала работа в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", где он сыграл управляющего казино Уолша. Этот проект стал классикой жанра и принес ему широкую известность, а также возможность повторить свою роль в сиквеле. В общей сложности в его фильмографии насчитывается более 70 проектов, что свидетельствует о его трудолюбии и преданности профессии.

Личная жизнь

Майкл ДеЛано был женат на Джин на протяжении 28 лет. У пары осталась дочь по имени Бри, а также внуки: Майкл и Линкольн, а также внучка Джексон. Семья всегда поддерживала его в карьере и была рядом в трудные моменты. Близкие отмечают, что Майкл был не только талантливым актером, но и любящим мужем и отцом.

Наследие и память

Творческий путь ДеЛано оставил заметный след в мире кино и музыки. Его уход стал большой утратой для поклонников и коллег. Многие вспоминают о нем как о человеке с невероятным талантом и харизмой, который сделал много для развития индустрии развлечений. Несмотря на то что Майкл покинул этот мир, его работы останутся в сердцах зрителей надолго.

На фоне этой трагической новости стоит отметить, что мир кино потерял еще одного выдающегося актера. Совсем недавно стало известно о том, что индийский актер Дхармендра, сыгравший более чем в 300 фильмах, также ушел из жизни.