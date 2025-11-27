Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ

Москва готовится к самому яркому и волшебному сезону – "Зиме в Москве"! И одним из самых интересных проектов станет серия утренних зарядок на знаменитом катке ВДНХ.



В рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве" жителей и гостей столицы ожидает уникальная возможность начать свой день с мощного заряда бодрости прямо на льду ВДНХ.

Специально разработанный цикл утренних зарядок под руководством опытных инструкторов предлагает комплекс полезных упражнений, гарантирующих позитивную энергию и прекрасное настроение. Это отличный способ укрепить здоровье и насладиться атмосферой главного зимнего катка страны.



Важная информация для участников

1. Старт и Финиш: серия тренировок стартует 2 декабря и продлится до 26 февраля.



2. График: занятия будут проходить каждый вторник и четверг с 12:00 до 13:00.

3. Исключения: тренировки не проводятся в период январских праздников (с 31 декабря по 9 января).

4. Условия: присоединиться к спортивному циклу может любой желающий, купив входной билет на каток ВДНХ.

Каток ВДНХ: режим работы

Обратите внимание на часы работы самого катка, чтобы спланировать свой визит:



Будни (вторник – пятница): 11:00–15:00 и 17:00–23:00.



Выходные и праздники: 10:00–15:00 и 17:00–23:00.

Подробные сведения о билетах и правилах посещения доступны на официальном ресурсе.



Стратегическая основа: энергия и единство

Этот цикл спортивных мероприятий не только развлекает, но и полностью соответствует целям стратегии развития спортивной сферы Москвы до 2030 года. Проект "Зима в Москве" позиционируется как главное событие сезона, призванное укрепить общественные и семейные связи.





Благодаря разнообразным спортивным, культурным и образовательным программам, проект создает атмосферу единства и уюта. Он объединяет москвичей всех возрастов, предоставляя идеальные условия для активного отдыха, творческого развития и теплого общения в холодное время года.

