Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ

В рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве" жителей и гостей столицы ожидает уникальная возможность начать свой день с мощного заряда бодрости прямо на льду ВДНХ.
Специально разработанный цикл утренних зарядок под руководством опытных инструкторов предлагает комплекс полезных упражнений, гарантирующих позитивную энергию и прекрасное настроение. Это отличный способ укрепить здоровье и насладиться атмосферой главного зимнего катка страны.
Важная информация для участников
1. Старт и Финиш: серия тренировок стартует 2 декабря и продлится до 26 февраля.
2. График: занятия будут проходить каждый вторник и четверг с 12:00 до 13:00.
3. Исключения: тренировки не проводятся в период январских праздников (с 31 декабря по 9 января).
4. Условия: присоединиться к спортивному циклу может любой желающий, купив входной билет на каток ВДНХ.
Каток ВДНХ: режим работы
Обратите внимание на часы работы самого катка, чтобы спланировать свой визит:
Будни (вторник – пятница): 11:00–15:00 и 17:00–23:00.
Выходные и праздники: 10:00–15:00 и 17:00–23:00.
Подробные сведения о билетах и правилах посещения доступны на официальном ресурсе.
Стратегическая основа: энергия и единство
Этот цикл спортивных мероприятий не только развлекает, но и полностью соответствует целям стратегии развития спортивной сферы Москвы до 2030 года. Проект "Зима в Москве" позиционируется как главное событие сезона, призванное укрепить общественные и семейные связи.
Благодаря разнообразным спортивным, культурным и образовательным программам, проект создает атмосферу единства и уюта. Он объединяет москвичей всех возрастов, предоставляя идеальные условия для активного отдыха, творческого развития и теплого общения в холодное время года.