Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос

Миллионы зрителей доверяли ее советам о браке, не догадываясь, что за образом мудрой жены скрывается тайна, которую она хранила целых пять лет.



Новость, просочившаяся в прессу, звучит как сценарий к фильму: похоже, Лариса Гузеева годами водила всех за нос, искусно поддерживая иллюзию счастливого брака. Брак главной свахи страны оказался фикцией. По информации, полученной журналистами "КП" от друзей актрисы, телеведущая и ее супруг, ресторатор Игорь Бухаров, официально расторгли свой 20-летний союз еще в 2019 году.

Целых пять лет ведущая самого популярного шоу о поиске любви выходила в эфир, храня в секрете свой новый статус, но ни единым словом не обмолвилась об этом публично. Зачем же была нужна эта многолетняя игра в молчанку?

Версий несколько. Самая очевидная — имидж. Согласитесь, сложно раздавать советы о семейной жизни, когда твой собственный брак потерпел крах. Статус умудренной опытом жены был ключевой частью образа Гузеевой, и терять его было бы как минимум невыгодно.

Впрочем, есть и другая, более романтичная версия. Возможно, супруги, пройдя через официальный развод, все же смогли помириться и сошлись вновь, но уже без штампов в паспорте. Ведь их семейная жизнь всегда напоминала американские горки. Публика помнит как минимум три громких кризиса: в 2009 году из-за предполагаемой измены мужа, в 2016-м из-за его резкой критики в адрес Ларисы, и в 2017-м, когда актриса сама признавалась, что они живут раздельно и находятся на грани разрыва.

Их история любви тоже была непростой: они познакомились совсем юными, но поженились лишь спустя много лет, в 1999 году, когда оба уже имели за плечами серьезный жизненный опыт. В 40 лет Гузеева родила Игорю дочь Ольгу, и казалось, что этот союз будет вечным. Но, видимо, даже у главных экспертов по отношениям бывают свои тайны, которые они предпочитают скрывать от посторонних глаз.