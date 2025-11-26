Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких

Звезда "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом уголовного дела Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Все это время главной причиной болезни Альцгеймера считали "белковый мусор" в мозге. Новое исследование показало, что настоящий виновник потери памяти скрывается совсем в другом.

Новое исследование ученых из Университета Вирджинии, о котором сообщает портал RidLife, не просто объясняет точный механизм этой трагедии. Оно указывает на потенциальный способ остановить этот ужасный процесс.

Новый взгляд на болезнь: дело не в бляшках?

Долгое время главной причиной болезни Альцгеймера считались бета-милоидные бляшки — белковые отложения, которые накапливаются в мозге. Однако новое исследование показывает, что потеря памяти о близких связана с разрушением совсем других структур — так называемых перинейрональных сетей.

И самое поразительное открытие: разрушение этих "сетей" происходило независимо от количества амилоидных бляшек. Это значит, что ученые, возможно, нашли совершенно новую, более точную мишень для лечения.

Что такое "сети для памяти" и почему они рвутся?

Чтобы понять открытие, представьте, что каждый нейрон, хранящий важное социальное воспоминание (например, образ вашего ребенка), окутан в специальную поддерживающую "сетку". Эта структура помогает закрепить, "зацементировать" воспоминание, делая его прочным.

Исследователи из Вирджинии выяснили, что при болезни Альцгеймера ферменты в мозге начинают активно разрушать именно эти "сетки". Нейрон лишается своей опоры, и воспоминание, которое он так бережно хранил, буквально растворяется.

Мыши, которые не забыли: первый успех терапии

Свою теорию ученые немедленно проверили на лабораторных мышах с моделью болезни Альцгеймера. Одной группе грызунов давали препарат, который блокировал ферменты, разрушающие "сети памяти". Результат превзошел ожидания.

Мыши, получавшие терапию, значительно лучше узнавали других особей и запоминали социальные взаимодействия по сравнению с контрольной группой. Это стало первым прямым доказательством: если защитить "сети", можно защитить и самую ценную память.

Повод для надежды: лекарство уже существует?

Самая обнадеживающая часть этой истории заключается в том, что ученым не пришлось создавать препарат с нуля. Как пишет RidLife, они использовали уже известный класс лекарств — ингибиторы ММП (матриксных металлопротеиназ), которые и показали свою эффективность.

Безусловно, это не означает, что готовое лекарство для людей появится завтра. Впереди еще долгий путь клинических испытаний. Однако это огромный прорыв. Впервые наука нашла конкретный механизм, отвечающий за самый страшный симптом болезни, и уже имеет на руках инструмент, способный на него повлиять. Это дает реальную надежду миллионам семей по всему миру.

