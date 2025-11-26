Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью

Звезда "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом уголовного дела Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Среда 26 ноября

06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью

Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью
139

Это простое пошаговое руководство поможет вам взять под контроль праздничные расходы и встретить январь без долгов и сожалений.

Декабрь — это волшебное время, которое для нашего кошелька часто превращается в Бермудский треугольник. Подарки, корпоративы, праздничный стол, распродажи — соблазны поджидают на каждом шагу, и вот уже радостное предвкушение сменяется тревогой при виде баланса на карте.

А в январе наступает неизбежное похмелье: счета по кредиткам, пустой кошелек и сожаления о лишних тратах. Но этого можно избежать. Чтобы войти в новый год с чувством контроля, а не паники, достаточно потратить час и пройтись по этому простому чек-листу.

Шаг 1. Сделайте честное финансовое "фото"

Прежде чем планировать, нужно понять, где вы находитесь. Без паники и самообвинений, просто зафиксируйте факты.

  • Доходы: запишите все деньги, которые поступят вам в декабре (зарплата, аванс, премия, подработка).
  • Обязательные расходы: выпишите все фиксированные платежи (аренда, ипотека, коммунальные услуги, кредиты, оплата детского сада).
  • Остаток: вычтите второе из первого. Сумма, которая осталась — это ваш бюджет на жизнь и на все праздничные траты. Видеть эту цифру — первый шаг к осознанным решениям.

Шаг 2. Составьте отдельный праздничный бюджет

Не смешивайте новогодние траты с повседневными. Создайте отдельный список "Праздник-202X" и разбейте его на категории:

  • Подарки (самая большая статья расходов).
  • Новогодний стол (продукты, напитки).
  • Развлечения (билеты в театр, поход на каток, корпоратив).
  • Наряд (если планируете покупать что-то новое).
  • Прочее (транспорт, декор для дома).

Напротив каждой категории поставьте лимит, который вы готовы потратить. Это не ограничение, а ваш план, который защитит вас от импульсивных покупок.

Шаг 3. Напишите детальный план подарков

Именно спонтанная покупка подарков пробивает самую большую дыру в бюджете. Чтобы этого избежать:

  • Составьте полный список людей, кому вы планируете дарить подарки.
  • Напротив каждого имени напишите конкретную идею и, что самое важное, — предельную стоимость. Это убережет вас от мучительного блуждания по торговому центру и покупки дорогой ненужной вещи в последний момент.

Шаг 4. Объявите охоту на мелкие долги

Ничто так не отравляет начало года, как "хвосты" из прошлого. Посвятите часть декабрьского бюджета тому, чтобы закрыть самые неприятные мелкие долги:

  • Погасите задолженность по кредитной карте.
  • Верните деньги, которые занимали у друга.
  • Оплатите давно висящий штраф. Психологический эффект от этого огромен. Вы почувствуете легкость и завершенность, а это — лучшее состояние для начала нового года.

Шаг 5. Проведите ревизию подписок

Откройте приложение вашего банка и внимательно посмотрите на все ежемесячные списания. Онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, платные приложения, о которых вы давно забыли, — все это незаметно "съедает" деньги. Отключите все, чем не пользовались последний месяц. Вы удивитесь, какая сумма освободится.

Шаг 6. Создайте "подушку безопасности" для января

Январь — финансово тяжелый месяц: длинные праздники съедают часть зарплаты, а обычные расходы никто не отменял. Сделайте себе подарок в будущее: получив декабрьскую зарплату, сразу отложите небольшую, но конкретную сумму (например, 5-10 тысяч рублей) с пометкой "не трогать до 10 января". Это ваш стратегический запас, который поможет спокойно пережить первые рабочие недели.

Шаг 7. Запланируйте финальную сверку

В последнюю неделю декабря выделите 15 минут, чтобы посмотреть на свой бюджет и расходы. Не для того, чтобы себя ругать, а чтобы проанализировать:

  • Удалось ли уложиться в лимиты?
  • Какая покупка была самой удачной, а какая — лишней? Этот короткий анализ поможет вам в следующем году планировать праздники еще эффективнее.

Вместо заключения

Главная цель этого чек-листа — не испортить вам праздник экономией, а наоборот, убрать из него финансовый стресс. Когда у вас есть четкий план, вы можете расслабиться и получать удовольствие от процесса, а не тревожиться о последствиях. Войти в новый год с деньгами на карте и чистой совестью — это лучший подарок, который вы можете сделать сами себе.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2025, 06:39
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным

Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам

Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам
Боль в коленях и хруст в пояснице перестали быть проблемами пенсионеров. Российские врачи бьют тревогу: признаки возрастного износа суставов все чаще фиксируют у молодых людей 30-35 лет.

Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год

Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год
Забудьте о сложных ритуалах и дорогих амулетах. Наши предки знали простой и очень вкусный способ привлечь в дом достаток и счастье. И главный день для этого – 26 ноября, праздник Ивана Златоуста. Пока одни с опаской следят за каждым своим словом, мы предлагаем сосредоточиться на действии.

Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог

Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог
Физиогномист и психолог Надежда Шевченко объяснила причины оговорок, которые допускает известная фигуристка Алина Загитова во время своих публичных выступлений. По мнению специалиста, такие ошибки являются следствием волнения и стресса, с которыми сталкиваются многие люди, находящиеся под пристальным вниманием зрителей и СМИ.

Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление

Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление
Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак вновь привлекла внимание общественности своим подходом к питанию во время похудения. В своих соцсетях она поделилась видео, на котором показала свой завтрак. Это событие вызвало интерес у ее подписчиков и поклонников, так как Собчак всегда была в центре внимания благодаря своим откровениям о жизни и личных изменениях.

Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова

Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова
Недавние слухи о здоровье известного телеведущего Николая Дроздова вызвали волну обсуждений в СМИ и среди поклонников. Однако, как выяснилось, информация о его болезни была преувеличена.

Выбор читателей

25/11ВтрРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 24/11Пнд"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 25/11ВтрДоктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 24/11ПндВскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 24/11ПндВся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 24/11ПндИск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве