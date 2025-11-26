Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака

Звезда "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом уголовного дела Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Среда 26 ноября

12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака

Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака
155

Энергия наступающего 2026 года – это скорость, страсть и благородство Огненной Лошади. Это значит, что в новогоднюю ночь можно и нужно быть ярче, смелее и увереннее в себе.

Встреча года Огненной Лошади — это не время для скромности. Главный девиз праздничной ночи — "энергия и грация". Но как совместить буйный нрав символа года со своим собственным стилем? Очень просто: позволить своему знаку зодиака по-своему интерпретировать этот огненный дресс-код.

Мы подготовили гид, который поможет каждому знаку найти свой идеальный образ, чтобы не только выглядеть сногсшибательно, но и привлечь удачу на весь предстоящий год.

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Ваша стихия совпадает с энергией года, поэтому ваша задача — не переусердствовать, а направить пламя в элегантное русло.

♈ Овен: энергия в чистом виде

Вам не нужно притворяться — вы и есть огонь. Выбирайте чистый, бескомпромиссный красный цвет. Это может быть как дерзкое мини-платье, так и элегантный брючный костюм из атласной ткани. Главное — четкие линии и уверенный силуэт. Вы не следуете за трендами, вы их задаете.

Фишка образа: крупные золотые серьги или массивный браслет.

♌ Лев: королева вечеринки

Год Лошади — ваш звездный час, чтобы сиять еще ярче. Ваша палитра — золото, бронза и блеск пайеток. Выбирайте наряд, достойный царской особы: платье в пол из струящейся ткани с золотым напылением или роскошный бархатный комбинезон. Вы должны быть в центре внимания, и Лошадия вас в этом поддержит.

Фишка образа: диадема в волосах или эффектное колье.

♐ Стрелец: дух свободы

Вы, как и Лошадь, цените свободу движения. Ваш идеальный наряд — тот, в котором можно танцевать до утра. Выбирайте летящее платье с асимметричным подолом, возможно, с этническими мотивами или принтом, напоминающим языки пламени. Вам подойдут теплые оттенки оранжевого и терракотового.

Фишка образа: удобные, но стильные сапоги в жокейском стиле.

Земные знаки: Телец, Дева, Козерог

Ваша задача — "заземлить" огненную энергию года, превратив ее в благородную роскошь и безупречный стиль.

♉ Телец: благородная роскошь

Вы цените комфорт и качество. Ваш выбор — приятные на ощупь ткани: бархат, кашемир, натуральный шелк. Вместо кричащего красного выбирайте глубокие, дорогие оттенки: винный, шоколадный, изумрудный. Пусть огненная энергия проявится в акцентах — например, в золотых украшениях.

Фишка образа: изящная бархатная сумочка или туфли.

♍ Дева: безупречная элегантность

Ваша сила — в деталях. Вам не нужен эпатаж, чтобы произвести впечатление. Выбирайте платье-футляр идеального кроя или юбку-карандаш из кожи. Цвета — сдержанные, но благородные: бежевый, кремовый, графитовый. Огненный акцент можно добавить с помощью красной помады или тонкого ремешка.

Фишка образа: идеально уложенные волосы и одна, но дорогая деталь — часы или брошь.

♑ Козерог: статус и классика

Вы воспринимаете новогодний наряд как инвестицию. Ваш выбор — вечная классика, которая подчеркнет ваш статус. Это может быть маленькое черное платье, но из дорогой ткани, или строгий смокинг. Огненную энергию года вы проявите через уверенность в себе, а не через цвет наряда.

Фишка образа: дизайнерские туфли или клатч.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей

Ваша стихия добавит огню Лошади легкости, интеллекта и оригинальности.

♊ Близнецы: игра контрастов

Вам скучно в одном образе, поэтому смело экспериментируйте! Ваш вариант — комплект из топа и юбки, который можно будет носить по-отдельности. Играйте с фактурами: например, пайетки и гладкий шелк. Выбирайте неожиданные сочетания цветов, например, огненно-оранжевый и серебристый.

Фишка образа: асимметричный крой или необычные аксессуары.

♎ Весы: идеальная гармония

Вы — главный эстет гороскопа. Ваш образ должен быть сбалансированным и изящным. Выбирайте летящие, воздушные платья пастельных оттенков огня: персиковый, нежно-розовый, кремово-золотой. Вам идеально подойдут драпировки, воланы и тонкие бретели.

Фишка образа: изящные украшения с камнями и элегантная прическа.

♒ Водолей: футуристический всадник

Вы всегда смотрите в будущее, поэтому ваш образ должен быть ультрасовременным. Металлизированные ткани, необычные вырезы, футуристические аксессуары — это ваша тема. Вместо классического красного вы можете выбрать электрический синий с огненными акцентами. Вы не боитесь быть непонятой.

Фишка образа: необычная обувь или макияж с глиттером.

Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы

Вы добавите огненной страсти глубину, чувственность и загадочность.

♋ Рак: уютное пламя

Вам важен комфорт и уют, даже в праздничную ночь. Ваш выбор — мягкие, обволакивающие ткани, например, платье из бархата или ангоры. Цвета — глубокие и теплые: бордовый, цвет корицы, темно-коричневый. Ваш образ должен быть мягким и женственным.

Фишка образа: винтажная брошь или жемчужные украшения.

♏ Скорпион: скрытая страсть

Ваша огненная натура скрыта под маской загадочности. Ваш идеальный цвет — черный, но с "дьявольской" деталью: высоким разрезом, открытой спиной или вставкой из красного кружева. Вам подойдут облегающие силуэты, кожа и шелк. Ваш образ — это обещание, а не прямое заявление.

Фишка образа: чулки или эффектное белье, которое никто не видит, но вы о нем знаете.

♓ Рыбы: мистическое сияние

Вы — самый творческий знак. Ваш образ должен быть сказочным и немного нереальным. Выбирайте ткани, которые переливаются и мерцают: органза, ткани с голографическим эффектом или усыпанные мелким глиттером. Ваши цвета — это оттенки заката: сиреневый, розовый, золотистый.

Фишка образа: украшения в виде звезд или полумесяца, "влажный" макияж.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2025, 12:13
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Великие по гороскопу: 5 знаков с редчайшими талантами и поддержкой Вселенной

Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос

Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос
Миллионы зрителей доверяли ее советам о браке, не догадываясь, что за образом мудрой жены скрывается тайна, которую она хранила целых пять лет. Новость, просочившаяся в прессу, звучит как сценарий к фильму: похоже, Лариса Гузеева годами водила всех за нос, искусно поддерживая иллюзию счастливого брака.

"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду

"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду
Наш организм – это сложный барометр, который реагирует на малейшие изменения в атмосфере. Но почему у одних он работает бесшумно, а у других бьет тревогу? Головная боль перед грозой, сонливость в пасмурный день, дискомфорт в суставах при смене сезона.

Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения

Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения
Кажется, Виктория Боня решила выиграть войну со временем, открыв второй фронт там, где большинство звезд предпочитают хранить молчание. Пока одни знаменитости ведут бесконечную борьбу с морщинами на лице, Виктория Боня мыслит куда масштабнее.

Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких

Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких
Все это время главной причиной болезни Альцгеймера считали "белковый мусор" в мозге. Новое исследование показало, что настоящий виновник потери памяти скрывается совсем в другом. Новое исследование ученых из Университета Вирджинии, о котором сообщает портал RidLife, не просто объясняет точный механизм этой трагедии.

Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью

Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью
Это простое пошаговое руководство поможет вам взять под контроль праздничные расходы и встретить январь без долгов и сожалений. Декабрь — это волшебное время, которое для нашего кошелька часто превращается в Бермудский треугольник.

Выбор читателей

25/11ВтрРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 25/11ВтрДоктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 24/11ПндВскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 24/11ПндВся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 25/11ВтрСердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 24/11ПндБорется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе