Четверг 27 ноября

Четверг 27 ноября
Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном

Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном
203

Филипп Киркоров поделился интересными подробностями о личной жизни своей дочери Аллы-Виктории.

В свежем интервью певец откровенно рассказал о том, как юная наследница привлекает внимание мальчиков, а также подчеркнул, что она уже стала "знатной невесткой". Эти слова артиста были опубликованы в телеграм-канале "Самые сливки", где он обсудил, как его дочь воспринимается окружающими.

Филипп отметил, что ему пока не известно, была ли у Аллы-Виктории какая-либо романтическая связь, однако он с удовольствием наблюдает за тем, как молодые люди проявляют интерес к его дочери. "Смотрю в соцсетях, какие-то симпатичные мальчики вьются вокруг нее. Блондины в основном", – с улыбкой признался певец. Он явно гордится тем, что его дочь вызывает такой интерес у сверстников, и это подчеркивает её привлекательность.

Несмотря на то что Алла-Виктория привлекает внимание, ее чувства и предпочтения остаются загадкой для отца. Филипп Киркоров не исключает, что у дочери могут быть поклонники, но не знает, отвечает ли она кому-либо взаимностью. Это создает определенное напряжение для звездного отца, который хочет защитить свою дочь от возможных разочарований и неприятностей в отношениях.

1 декабря Алла-Виктория отметит свой день рождения. В этом году она приняла решение провести праздник скромно и без больших торжеств. Вместо масштабной вечеринки с множеством гостей девочка предпочла остаться дома и отпраздновать этот день в кругу семьи. Однако уже в выходные она планирует встретиться с подругами и отпраздновать свой день рождения в более уютной обстановке.

Филипп Киркоров всегда был очень заботливым отцом и стремится создать для своей дочери комфортные условия. Он понимает, что подростковый возраст – это время экспериментов и открытий, и старается поддерживать Аллу-Викторию в её стремлениях. Певец также отмечает важность общения с дочерью и их близкие отношения, что позволяет ему быть в курсе ее жизни и чувств.

27 ноября 2025, 20:40
Филипп Киркоров. Кадр: YouTube
Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек

Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек
Любовь Успенская в преддверии Дня матери поделилась своими мыслями о подарках и ценностях, которые для нее важны. Она отметила, что материальные подарки не имеют для нее особого значения.

Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале

Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале
Известная российская актриса Аглая Тарасова последнее время в центре внимания не только из-за своей актерской карьеры, но и из-за недавних правовых проблем. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, ей поступило заманчивое предложение сняться в зарубежном проекте.

Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы

Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы
Модель Валентина Иванова, ставшая матерью в августе этого года, поделилась с подписчиками в своем блоге непростой историей о послеродовых проблемах со здоровьем. Партнером Валентины является известный рэпер Тимати, и их совместная жизнь привлекает внимание общественности.

Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье
Недвижимость Аллы Пугачевой оказалась в центре скандала. Теперь певице предстоит расстаться с пирсом, расположенным на живописном берегу реки Истра в Подмосковье. Пирс, находящийся в Солнечногорске, стал предметом разбирательств после того, как его признали незаконным.

"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа

"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа
С первыми симптомами гриппа рука сама тянется к домашней аптечке, забитой противовирусными средствами широкого спектра. Но действительно ли они помогают? Или мы просто тратим деньги и время, рискуя получить осложнения? Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале регулярно развенчивает мифы о лечении простуды и гриппа.

