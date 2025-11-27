Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном

Филипп Киркоров поделился интересными подробностями о личной жизни своей дочери Аллы-Виктории.

В свежем интервью певец откровенно рассказал о том, как юная наследница привлекает внимание мальчиков, а также подчеркнул, что она уже стала "знатной невесткой". Эти слова артиста были опубликованы в телеграм-канале "Самые сливки", где он обсудил, как его дочь воспринимается окружающими.

Филипп отметил, что ему пока не известно, была ли у Аллы-Виктории какая-либо романтическая связь, однако он с удовольствием наблюдает за тем, как молодые люди проявляют интерес к его дочери. "Смотрю в соцсетях, какие-то симпатичные мальчики вьются вокруг нее. Блондины в основном", – с улыбкой признался певец. Он явно гордится тем, что его дочь вызывает такой интерес у сверстников, и это подчеркивает её привлекательность.

Несмотря на то что Алла-Виктория привлекает внимание, ее чувства и предпочтения остаются загадкой для отца. Филипп Киркоров не исключает, что у дочери могут быть поклонники, но не знает, отвечает ли она кому-либо взаимностью. Это создает определенное напряжение для звездного отца, который хочет защитить свою дочь от возможных разочарований и неприятностей в отношениях.

1 декабря Алла-Виктория отметит свой день рождения. В этом году она приняла решение провести праздник скромно и без больших торжеств. Вместо масштабной вечеринки с множеством гостей девочка предпочла остаться дома и отпраздновать этот день в кругу семьи. Однако уже в выходные она планирует встретиться с подругами и отпраздновать свой день рождения в более уютной обстановке.

Филипп Киркоров всегда был очень заботливым отцом и стремится создать для своей дочери комфортные условия. Он понимает, что подростковый возраст – это время экспериментов и открытий, и старается поддерживать Аллу-Викторию в её стремлениях. Певец также отмечает важность общения с дочерью и их близкие отношения, что позволяет ему быть в курсе ее жизни и чувств.