Четверг 27 ноября

Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ

Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ
120

Пропуская обед, вы запускаете в своем теле настоящую гормональную войну, которая всего за час превращает спокойствие в гнев, а энергию – в апатию.

Раздражительность, которую вы чувствуете на голодный желудок, — это не признак усталости или плохого настроения, а предсказуемая физиологическая реакция. Она вызвана конкретными гормональными изменениями, которые влияют на ваше самочувствие и даже на обмен веществ.

Чувство голода запускает в организме цепную реакцию, которая напрямую влияет на наше поведение и физическое состояние. Вот что происходит на гормональном уровне, когда вы пропускаете прием пищи.

1. Повышается уровень грелина — "гормона голода"

Когда желудок пустеет, организм начинает вырабатывать грелин, который часто называют "гормоном голода". Его основная функция — сообщить мозгу о необходимости пополнить запасы энергии. Именно этот процесс мы воспринимаем как нарастающее чувство голода и навязчивые мысли о еде.

2. Снижается уровень серотонина

Одновременно со стимуляцией голода снижается уровень серотонина — нейромедиатора, который отвечает за стабильность настроения и ощущение благополучия. Выработка серотонина напрямую связана с питательными веществами, поступающими с пищей. Нехватка этих веществ приводит к снижению его уровня, что вызывает:

  • Раздражительность;
  • Апатию;
  • Тревожность.

Этот дефицит серотонина и является основной причиной ухудшения настроения при голоде.

3. Увеличивается выработка кортизола

Организм воспринимает длительное отсутствие пищи как стрессовую ситуацию. В ответ на этот стресс надпочечники усиливают выработку кортизола — основного гормона стресса. Его задача — мобилизовать внутренние ресурсы, но побочным эффектом его высокого уровня становятся чувство напряжения, беспокойство и снижение концентрации внимания.

4. Замедляется обмен веществ

В условиях стресса, вызванного голодом, тело активирует защитный механизм экономии энергии. Обмен веществ (метаболизм) замедляется, чтобы расходовать как можно меньше калорий. В результате организм начинает менее эффективно сжигать жир, стремясь сохранить энергетические запасы на случай длительного отсутствия пищи.

Как поддерживать гормональный баланс?

Чтобы избежать негативных последствий для настроения и метаболизма, важно не допускать длительных периодов голода. Регулярные приемы пищи (3 основных и 1-2 сбалансированных перекуса) помогают поддерживать стабильный уровень гормонов.

Когда организм получает энергию своевременно, у него нет необходимости активировать стрессовые механизмы. В результате уровень грелина, серотонина и кортизола остается в норме, что позволяет вам сохранять хорошее самочувствие и продуктивность в течение дня.

27 ноября 2025, 08:19
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь
Новогодняя ночь – время, когда мы стараемся все сделать "правильно": накрыть идеальный стол, подобрать наряд, загадать желание под бой курантов. Но в погоне за ритуалами мы часто совершаем ошибки, которые портят весь праздник. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале поделился советами, которые касаются не диет и суеверий, а нашего ментального и физического здоровья.

Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду

Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду
Наши предки верили, что то, как человек проведет этот переходный день, напрямую "запрограммирует" все последующие три месяца. 27 ноября — не просто очередная дата в календаре.

Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени

Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени
В последние дни осени москвичи могут рассчитывать на теплую погоду. Об этом сообщил синоптик Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России. В эфире радиостанции "Радио 1" он заявил, что значительных изменений в погодных условиях до конца ноября не ожидается.

Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России

Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России
С приближением новогодних праздников россияне начинают активно планировать свои поездки и отдых. Ассоциация туроператоров России (АТОР) поделилась актуальной информацией о стоимости новогодних туров по стране, и эти данные уже вызвали интерес у путешественников.

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу
Аглае Тарасовой, известной по роли Софьи Калининой в популярном сериале "Интерны", вынесли приговор по резонасному делу. Ей был назначен три года условного срока и штраф в размере 200 тысяч рублей по делу о контрабанде запрещенных веществ.

