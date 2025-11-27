Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ

Пропуская обед, вы запускаете в своем теле настоящую гормональную войну, которая всего за час превращает спокойствие в гнев, а энергию – в апатию.



Раздражительность, которую вы чувствуете на голодный желудок, — это не признак усталости или плохого настроения, а предсказуемая физиологическая реакция. Она вызвана конкретными гормональными изменениями, которые влияют на ваше самочувствие и даже на обмен веществ.

Чувство голода запускает в организме цепную реакцию, которая напрямую влияет на наше поведение и физическое состояние. Вот что происходит на гормональном уровне, когда вы пропускаете прием пищи.

1. Повышается уровень грелина — "гормона голода"

Когда желудок пустеет, организм начинает вырабатывать грелин, который часто называют "гормоном голода". Его основная функция — сообщить мозгу о необходимости пополнить запасы энергии. Именно этот процесс мы воспринимаем как нарастающее чувство голода и навязчивые мысли о еде.

2. Снижается уровень серотонина

Одновременно со стимуляцией голода снижается уровень серотонина — нейромедиатора, который отвечает за стабильность настроения и ощущение благополучия. Выработка серотонина напрямую связана с питательными веществами, поступающими с пищей. Нехватка этих веществ приводит к снижению его уровня, что вызывает:

Раздражительность;

Апатию;

Тревожность.

Этот дефицит серотонина и является основной причиной ухудшения настроения при голоде.

3. Увеличивается выработка кортизола

Организм воспринимает длительное отсутствие пищи как стрессовую ситуацию. В ответ на этот стресс надпочечники усиливают выработку кортизола — основного гормона стресса. Его задача — мобилизовать внутренние ресурсы, но побочным эффектом его высокого уровня становятся чувство напряжения, беспокойство и снижение концентрации внимания.

4. Замедляется обмен веществ

В условиях стресса, вызванного голодом, тело активирует защитный механизм экономии энергии. Обмен веществ (метаболизм) замедляется, чтобы расходовать как можно меньше калорий. В результате организм начинает менее эффективно сжигать жир, стремясь сохранить энергетические запасы на случай длительного отсутствия пищи.

Как поддерживать гормональный баланс?

Чтобы избежать негативных последствий для настроения и метаболизма, важно не допускать длительных периодов голода. Регулярные приемы пищи (3 основных и 1-2 сбалансированных перекуса) помогают поддерживать стабильный уровень гормонов.

Когда организм получает энергию своевременно, у него нет необходимости активировать стрессовые механизмы. В результате уровень грелина, серотонина и кортизола остается в норме, что позволяет вам сохранять хорошее самочувствие и продуктивность в течение дня.