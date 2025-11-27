Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Четверг 27 ноября

17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале
Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале

Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале
99

Известная российская актриса Аглая Тарасова последнее время в центре внимания не только из-за своей актерской карьеры, но и из-за недавних правовых проблем.

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, ей поступило заманчивое предложение сняться в зарубежном проекте. Об этом сообщила актриса Юлия Снигирь, отметив, что Аглая рассматривается на главную роль в новом турецком сериале.

На заседании суда Юлия Снигирь подчеркнула, что карьера Тарасовой продолжает развиваться, и она по-прежнему интересна как российским, так и международным продюсерам.

"Аглаей интересуются и международные проекты, ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал. На мой взгляд, она очень известная и популярная актриса", — отметила Снигирь.

Это заявление стало неожиданным поворотом событий для многих поклонников Аглаи, которые надеются на ее успешное возвращение в кино. Напомним, Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 5 сентября текущего года.

У нее нашли вейп с психотропным компонентом в составе, что привело к обвинению в контрабанде запрещенных веществ. Согласно закону, ей грозило от трех до семи лет лишения свободы. Однако 26 ноября Домодедовский городской суд Московской области приговорил актрису к трем годам условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Это решение дало надежду многим ее поклонникам на то, что она сможет продолжить свою карьеру.


Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2025, 17:58
Аглая Тарасова. Фото: соцсети
Super✓ Надежный источник

