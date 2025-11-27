Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек

Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек
90

Любовь Успенская в преддверии Дня матери поделилась своими мыслями о подарках и ценностях, которые для нее важны.

Она отметила, что материальные подарки не имеют для нее особого значения. По словам артистки, у нее уже есть все необходимое, и она не испытывает потребности в дополнительных материальных благах.

"Мне, честно говоря, ничего не нужно от детей или мужчин", — призналась Успенская. Она подчеркнула, что если ее дочь Татьяна Плаксина захочет сделать ей подарок, она будет ей благодарна, но это не является для нее приоритетом. Для Любови важнее всего — это внимание и забота близких. Она считает, что истинная ценность подарка заключается не в его материальной стороне, а в том, как он выражает любовь и признание.

"Меня больше радует доброе и человеческое отношение", — сказала Успенская.

Она отметила, что ощущение любви и ценности со стороны близких людей является для нее самым ценным подарком. Певица считает, что многие люди могут желать более материальных вещей — таких как дорогие украшения, поездки на курорты или роскошные автомобили. Однако для нее важнее эмоциональная составляющая отношений.

Эти слова Успенской подчеркивают ее философию жизни, где главными приоритетами являются любовь, поддержка и взаимопонимание. В мире, где часто акцентируется внимание на материальных ценностях, такая позиция выглядит свежо и актуально. Любовь Успенская вдохновляет своих поклонников и других людей задуматься о том, что действительно важно в жизни.

Ранее сообщалось о том, что дочь певицы, Татьяна Плаксина, стремится выйти из тени своей знаменитой матери и построить собственную карьеру. Это желание может быть связано с тем, что Татьяна хочет найти свое место в мире искусства и заявить о себе как о независимой личности. В то же время, поддержка и понимание со стороны матери могут сыграть важную роль в этом процессе.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2025, 19:07
Любовь Успенская. Кадр: YouTube-канал "Алена, блин!"
Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

