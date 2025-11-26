Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России

С приближением новогодних праздников россияне начинают активно планировать свои поездки и отдых.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) поделилась актуальной информацией о стоимости новогодних туров по стране, и эти данные уже вызвали интерес у путешественников. Как сообщает АТОР, минимальная цена на новогодние туры начинается от 37 тысяч рублей на двоих, но это предложение не включает в себя стоимость перелета.

По информации аналитиков, за сумму от 37 до 46 тысяч рублей можно провести четыре незабываемые ночи в культурной столице России — Санкт-Петербурге. Этот город славится своими историческими памятниками, великолепной архитектурой и богатой культурной программой, что делает его привлекательным местом для новогоднего отдыха.

Если же вы рассматриваете возможность провести новогодние праздники в Крыму, то вам придется заплатить от 64 до 80 тысяч рублей за пятидневное пребывание. Краснодарский край также предлагает свои варианты: пятидневные туры обойдутся в 68–75 тысяч рублей. Эти регионы известны своими живописными пейзажами, мягким климатом и разнообразными возможностями для активного отдыха.

Для тех, кто предпочитает столицу, есть возможность провести четыре ночи в Москве за 38–52 тысячи рублей. А если вы хотите насладиться природой Подмосковья, то стоимость тура составит от 83 до 90 тысяч рублей. Подмосковье предлагает множество курортов и загородных комплексов, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться зимними пейзажами.

Наиболее дорогим вариантом новогоднего тура оказались Кавминводы, где стоимость девяти ночей на двоих варьируется от 110 до 122 тысяч рублей. Этот регион известен своими минеральными источниками и лечебными курортами, что привлекает туристов, стремящихся к оздоровлению и восстановлению сил.

Стоит отметить, что новогодние праздники — это не только возможность отдохнуть, но и время для путешествий. Ранее сообщалось о рекордной стоимости авиабилетов на эти праздники. Так, самый дорогой билет на новогодние праздники был продан за 243 620 рублей в одну сторону на одного человека. Пассажир заплатил такую сумму за перелет в Чили экономклассом.

Новогодние туры по России предлагают разнообразные варианты для отдыха, удовлетворяющие самые разные предпочтения и бюджеты. Путешественники могут выбрать как культурные поездки в крупные города, так и отдых на природе в живописных регионах страны. Главное — заранее спланировать свое путешествие и учесть все нюансы, чтобы встретить Новый год в атмосфере радости и веселья.