Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Среда 26 ноября

21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России

Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России
87

С приближением новогодних праздников россияне начинают активно планировать свои поездки и отдых.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) поделилась актуальной информацией о стоимости новогодних туров по стране, и эти данные уже вызвали интерес у путешественников. Как сообщает АТОР, минимальная цена на новогодние туры начинается от 37 тысяч рублей на двоих, но это предложение не включает в себя стоимость перелета.

По информации аналитиков, за сумму от 37 до 46 тысяч рублей можно провести четыре незабываемые ночи в культурной столице России — Санкт-Петербурге. Этот город славится своими историческими памятниками, великолепной архитектурой и богатой культурной программой, что делает его привлекательным местом для новогоднего отдыха.

Если же вы рассматриваете возможность провести новогодние праздники в Крыму, то вам придется заплатить от 64 до 80 тысяч рублей за пятидневное пребывание. Краснодарский край также предлагает свои варианты: пятидневные туры обойдутся в 68–75 тысяч рублей. Эти регионы известны своими живописными пейзажами, мягким климатом и разнообразными возможностями для активного отдыха.

Для тех, кто предпочитает столицу, есть возможность провести четыре ночи в Москве за 38–52 тысячи рублей. А если вы хотите насладиться природой Подмосковья, то стоимость тура составит от 83 до 90 тысяч рублей. Подмосковье предлагает множество курортов и загородных комплексов, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться зимними пейзажами.

Наиболее дорогим вариантом новогоднего тура оказались Кавминводы, где стоимость девяти ночей на двоих варьируется от 110 до 122 тысяч рублей. Этот регион известен своими минеральными источниками и лечебными курортами, что привлекает туристов, стремящихся к оздоровлению и восстановлению сил.

Стоит отметить, что новогодние праздники — это не только возможность отдохнуть, но и время для путешествий. Ранее сообщалось о рекордной стоимости авиабилетов на эти праздники. Так, самый дорогой билет на новогодние праздники был продан за 243 620 рублей в одну сторону на одного человека. Пассажир заплатил такую сумму за перелет в Чили экономклассом.

Новогодние туры по России предлагают разнообразные варианты для отдыха, удовлетворяющие самые разные предпочтения и бюджеты. Путешественники могут выбрать как культурные поездки в крупные города, так и отдых на природе в живописных регионах страны. Главное — заранее спланировать свое путешествие и учесть все нюансы, чтобы встретить Новый год в атмосфере радости и веселья.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2025, 21:20
Фото: Freepik
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ✓ Надежный источник

По теме

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени

Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени
В последние дни осени москвичи могут рассчитывать на теплую погоду. Об этом сообщил синоптик Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России. В эфире радиостанции "Радио 1" он заявил, что значительных изменений в погодных условиях до конца ноября не ожидается.

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу
Аглае Тарасовой, известной по роли Софьи Калининой в популярном сериале "Интерны", вынесли приговор по резонасному делу. Ей был назначен три года условного срока и штраф в размере 200 тысяч рублей по делу о контрабанде запрещенных веществ.

Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения

Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения
Голливудский актер и певец Майкл ДеЛано, чье настоящее имя – Майкл Эйс Дель Фатти, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Эта печальная новость была подтверждена супругой актера Джин и опубликована в издании The Hollywood Reporter.

Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой

Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой
Недавно в СМИ была раскрыта стоимость роскошного наряда известной бизнесвумен и блогерши Оксаны Самойловой. Он произвел настоящий фурор в мире моды. По информации телеграм-канала "Звездач", общий ценник образа Оксаны составил впечатляющие 838 тысяч рублей.

Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет

Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет
Прохор Шаляпин недавно поделился своими размышлениями о возрасте и старении. Известный певец и шоумен заявил, что, несмотря на свои 42 года, не ощущает себя старым и чувствует себя на 20-25 лет.

Выбор читателей

25/11ВтрРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 25/11ВтрДоктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 25/11ВтрСердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 25/11ВтрРешившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 25/11ВтрСтол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 26/11СрдРаскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких