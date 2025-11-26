Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам

Звезда "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом уголовного дела Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Среда 26 ноября

03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам

Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам
134

Боль в коленях и хруст в пояснице перестали быть проблемами пенсионеров.

Российские врачи бьют тревогу: признаки возрастного износа суставов все чаще фиксируют у молодых людей 30-35 лет. И самое страшное, что виной тому часто становится не отсутствие спорта, а его неграмотное применение.

Как 8 часов сидения готовят почву для травмы

Главная причина эпидемии "молодого артроза" — сидячий образ жизни. Когда вы часами сидите за компьютером, ваши суставы попадают в настоящий капкан.

Происходит следующее:

  • Нарушается питание хряща. Суставной хрящ не имеет собственных кровеносных сосудов. Он питается за счет синовиальной жидкости — нашей природной "смазки". Эта жидкость вырабатывается и циркулирует только во время движения.
  • Сустав "сохнет". После 8 часов неподвижности выработка синовиальной жидкости практически прекращается. Сустав становится "сухим", как подшипник, из которого вытекла вся смазка. Хрящи начинают тереться друг о друга, что приводит к микроповреждениям.

Тело весь день находится в состоянии застоя. А потом вы решаете "компенсировать" это интенсивной тренировкой. И именно здесь совершаете роковую ошибку.

Почему вечерний спорт опаснее его отсутствия

После целого дня в офисном кресле вы идете в спортзал, чтобы побегать на дорожке, поприседать со штангой или поиграть в футбол. Вам кажется, что вы делаете благо для своего тела. Но для ваших "высохших" и неподготовленных суставов это равносильно удару молотком по ржавому шарниру.

Интенсивная нагрузка на неподготовленный сустав — это не спасение, а шок. Вместо плавной стимуляции кровообращения и выработки смазки вы получаете:

  • Резкую ударную нагрузку на хрящ, который не защищен достаточным количеством синовиальной жидкости.
  • Микротравмы волокон хряща и связок, которые не успели разогреться.
  • Запуск воспалительного процесса, который со временем перерастает в хроническую боль и приводит к дегенеративным изменениям.

В итоге попытка "размяться" после рабочего дня превращается в планомерное разрушение коленей, тазобедренных суставов и позвоночника.

Как понять, что вы в группе риска?

Ваши суставы уже могут подавать сигналы SOS, которые нельзя игнорировать:

  • Утренняя скованность: трудно "расходиться" после сна.
  • Хруст или щелчки в коленях или плечах при движении.
  • Ноющая боль в суставах после тренировки или даже просто в конце дня.
  • Ощущение дискомфорта при подъеме по лестнице.

Как спасти суставы

Это не значит, что от физической активности нужно отказаться. Наоборот, движение жизненно необходимо, но оно должно быть правильным.

  1. Двигайтесь в течение дня. Главное правило — не давать суставам "засыхать". Каждый час вставайте из-за стола, пройдитесь, сделайте несколько вращательных движений в суставах (голеностоп, колени, плечи). Это поддержит циркуляцию синовиальной жидкости.
  2. Всегда начинайте с суставной разминки. Перед любой тренировкой уделите 10–15 минут плавной разминке. Никаких резких движений! Ваша цель — "разбудить" суставы, запустить кровообращение и выработку смазки. Это могут быть круговые движения, легкая ходьба с высоким подниманием колен, махи.
  3. Выбирайте правильную нагрузку. Если у вас уже есть дискомфорт, временно откажитесь от бега, прыжков и работы с большими весами. Идеальными видами спорта для здоровья суставов являются плавание, пилатес, йога и езда на велосипеде.

Не превращайте спорт из лекарства в яд. Грамотный подход к нагрузкам — это лучшая инвестиция в здоровье ваших суставов, которая позволит вам оставаться активным и безболезненным на долгие годы.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2025, 03:32
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

По теме

Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире

Как восстановить больные суставы? Эффективное средство

Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год

Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год
Забудьте о сложных ритуалах и дорогих амулетах. Наши предки знали простой и очень вкусный способ привлечь в дом достаток и счастье. И главный день для этого – 26 ноября, праздник Ивана Златоуста. Пока одни с опаской следят за каждым своим словом, мы предлагаем сосредоточиться на действии.

Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог

Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог
Физиогномист и психолог Надежда Шевченко объяснила причины оговорок, которые допускает известная фигуристка Алина Загитова во время своих публичных выступлений. По мнению специалиста, такие ошибки являются следствием волнения и стресса, с которыми сталкиваются многие люди, находящиеся под пристальным вниманием зрителей и СМИ.

Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление

Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление
Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак вновь привлекла внимание общественности своим подходом к питанию во время похудения. В своих соцсетях она поделилась видео, на котором показала свой завтрак. Это событие вызвало интерес у ее подписчиков и поклонников, так как Собчак всегда была в центре внимания благодаря своим откровениям о жизни и личных изменениях.

Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова

Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова
Недавние слухи о здоровье известного телеведущего Николая Дроздова вызвали волну обсуждений в СМИ и среди поклонников. Однако, как выяснилось, информация о его болезни была преувеличена.

Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку

Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку
В мире шоу-бизнеса часто происходят неожиданные события. Недавняя проверка, устроенная Ксенией Бородиной для своего мужа Николая Сердюкова, не стала исключением. Телеведущая и блогер решила протестировать реакцию своих подруг и их супругов на необычное задание.

Выбор читателей

25/11ВтрРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 24/11Пнд"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 25/11ВтрДоктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 24/11ПндВскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 24/11ПндВся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 24/11ПндИск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве