Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками подробностями о своих родах, которые стали настоящим событием для ее семьи.

В третьем материнстве она столкнулась с непростыми обстоятельствами, когда беременность затянулась до 42-й недели. Астролог предсказывал, что роды начнутся на 40-й неделе, но реальность оказалась иной. Врачи начали проявлять беспокойство за здоровье плода, что добавляло напряжения в этот непростой период.

В поисках решения, акушерка предложила Регине использовать народный метод стимуляции родовой деятельности — касторовое масло с абрикосовым соком. Этот коктейль, хотя и вызывает у многих ассоциации с чем-то экзотическим и даже рискованным, считается одним из способов ускорить начало родов. "Это намного хуже 'коктейля Молотова', чесслово", — с юмором отметила Тодоренко в своем телеграм-канале, делясь своими ощущениями от этого напитка.

Схватки начались довольно быстро после употребления смеси. Регина вспомнила, как она и ее старший сын отправились в роддом. Мальчик был напуган необычным поведением матери, которая переживала болезненные схватки. Однако Тодоренко смогла обернуть эту ситуацию в игру, объяснив своему сыну, что она "вызывает дождь". Это помогло снять напряжение и сделать момент менее стрессовым для ребёнка.

Роды прошли успешно и быстро, что стало настоящим облегчением для всей семьи. Регина отметила, что несмотря на все трудности, она чувствует себя счастливой и полной сил после появления на свет ее третьего малыша. Этот опыт стал для неё не только испытанием, но и возможностью углубить связь с детьми и научиться справляться с неожиданными ситуациями.

Тодоренко также подчеркнула важность поддержки близких в такие моменты. Она выразила благодарность мужу и родным за то, что они были рядом в этот ответственный период. Регина уверена, что каждая женщина должна иметь возможность выбирать, как именно проходить роды, и что такие личные истории могут вдохновлять других.

История Регины Тодоренко — это не просто рассказ о родах, но и пример того, как можно находить позитив в сложных ситуациях. Она вдохновляет женщин доверять своим инстинктам и не бояться экспериментировать с методами, которые могут помочь в таком важном процессе, как рождение новой жизни.