Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам

Звезда "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом уголовного дела Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Среда 26 ноября

15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам

Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам
166

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками подробностями о своих родах, которые стали настоящим событием для ее семьи.

В третьем материнстве она столкнулась с непростыми обстоятельствами, когда беременность затянулась до 42-й недели. Астролог предсказывал, что роды начнутся на 40-й неделе, но реальность оказалась иной. Врачи начали проявлять беспокойство за здоровье плода, что добавляло напряжения в этот непростой период.

В поисках решения, акушерка предложила Регине использовать народный метод стимуляции родовой деятельности — касторовое масло с абрикосовым соком. Этот коктейль, хотя и вызывает у многих ассоциации с чем-то экзотическим и даже рискованным, считается одним из способов ускорить начало родов. "Это намного хуже 'коктейля Молотова', чесслово", — с юмором отметила Тодоренко в своем телеграм-канале, делясь своими ощущениями от этого напитка.

Схватки начались довольно быстро после употребления смеси. Регина вспомнила, как она и ее старший сын отправились в роддом. Мальчик был напуган необычным поведением матери, которая переживала болезненные схватки. Однако Тодоренко смогла обернуть эту ситуацию в игру, объяснив своему сыну, что она "вызывает дождь". Это помогло снять напряжение и сделать момент менее стрессовым для ребёнка.

Роды прошли успешно и быстро, что стало настоящим облегчением для всей семьи. Регина отметила, что несмотря на все трудности, она чувствует себя счастливой и полной сил после появления на свет ее третьего малыша. Этот опыт стал для неё не только испытанием, но и возможностью углубить связь с детьми и научиться справляться с неожиданными ситуациями.

Тодоренко также подчеркнула важность поддержки близких в такие моменты. Она выразила благодарность мужу и родным за то, что они были рядом в этот ответственный период. Регина уверена, что каждая женщина должна иметь возможность выбирать, как именно проходить роды, и что такие личные истории могут вдохновлять других.

История Регины Тодоренко — это не просто рассказ о родах, но и пример того, как можно находить позитив в сложных ситуациях. Она вдохновляет женщин доверять своим инстинктам и не бояться экспериментировать с методами, которые могут помочь в таком важном процессе, как рождение новой жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2025, 15:58
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Телеграм-канал Регины Тодоренко✓ Надежный источник

По теме

В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы

Отрицающая свою беременность Тодоренко из последних сил прячет округлившийся живот

Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой

Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой
Кожа стала сухой, тусклой и раздраженной с приходом холодов? Дело не только в морозе. Разбираем главные ошибки зимнего ухода и составляем пошаговый план, который действительно работает. С наступлением холодов ваша кожа начинает вести себя непредсказуемо? Появляются стянутость, покраснения и шелушения, а привычный уход перестает работать? Это не случайность, а закономерная реакция на тотальный стресс, который кожа испытывает осенью и зимой.

Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака

Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака
Энергия наступающего 2026 года – это скорость, страсть и благородство Огненной Лошади. Это значит, что в новогоднюю ночь можно и нужно быть ярче, смелее и увереннее в себе. Встреча года Огненной Лошади — это не время для скромности.

Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос

Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос
Миллионы зрителей доверяли ее советам о браке, не догадываясь, что за образом мудрой жены скрывается тайна, которую она хранила целых пять лет. Новость, просочившаяся в прессу, звучит как сценарий к фильму: похоже, Лариса Гузеева годами водила всех за нос, искусно поддерживая иллюзию счастливого брака.

"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду

"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду
Наш организм – это сложный барометр, который реагирует на малейшие изменения в атмосфере. Но почему у одних он работает бесшумно, а у других бьет тревогу? Головная боль перед грозой, сонливость в пасмурный день, дискомфорт в суставах при смене сезона.

Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения

Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения
Кажется, Виктория Боня решила выиграть войну со временем, открыв второй фронт там, где большинство звезд предпочитают хранить молчание. Пока одни знаменитости ведут бесконечную борьбу с морщинами на лице, Виктория Боня мыслит куда масштабнее.

Выбор читателей

25/11ВтрРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 25/11ВтрДоктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 24/11ПндВся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 25/11ВтрСердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 25/11ВтрСтол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 25/11ВтрРешившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление