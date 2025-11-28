Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Четверг 27 ноября

Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября

В Гурьев день, 28 ноября, который открывает 40-дневный Рождественский пост, наши предки верили, что одно неверное действие способно вымести из дома удачу и деньги на весь год вперед.

28 ноября — не просто дата в календаре, а важный рубеж. Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Гурия, Самона и Авива, а в народе этот день знаменует собой начало одного из самых строгих периодов в году — Рождественского поста. Наши предки верили, что как проведешь этот день, так и пройдут следующие шесть недель, поэтому его окружало множество строгих правил и запретов.

Главные запреты Гурьева дня: что нельзя делать

  1. Нарушать пост. Это самый главный запрет. С 28 ноября из рациона полностью исключались мясо, молоко, яйца и другие продукты животного происхождения. Считалось, что тот, кто нарушит пост в первый же день, будет весь год страдать от болезней и голода.

  2. Убираться в доме и выносить мусор. Особенно строгий запрет касался подметания полов. Люди верили, что вместе с сором из дома можно вымести счастье, достаток и семейное благополучие. Уборку старались сделать накануне.

  3. Давать деньги и вещи в долг. Считалось, что вместе с одолженными предметами или деньгами можно отдать свою удачу и финансовое благополучие на весь предстоящий год. Если отказать было никак нельзя, передачу денег или вещей переносили на следующий день.

  4. Ругаться, сквернословить и сплетничать. Начало поста — время очищения мыслей. Любой негатив, ссоры и злые слова в этот день считались большим грехом. Предки верили, что отрицательная энергия, выпущенная 28 ноября, вернется к человеку в тройном размере и будет преследовать его весь пост.

  5. Обижать лошадей. Так как святой Гурий был покровителем этих животных, 28 ноября к ним относились с особым почтением. На лошадях старались не ездить без особой нужды, их сытно кормили, чистили и ни в коем случае не кричали на них и не били. Нарушение этого запрета могло привести к падежу скота.

Что можно и нужно сделать 28 ноября

  • Сходить в баню. Существовала примета: кто на Гурьев день хорошо попарится в бане, тот смоет с себя все болезни и будет здоровым весь следующий год.
  • Помолиться святым. Верующие обращались к Гурию, Самону и Авиву с просьбами о защите семьи, укреплении веры и здоровье. Также святому Гурию молились об избавлении от зубной боли.
  • Помогать нуждающимся. Начало поста — лучшее время для добрых дел. Помощь бедным, милостыня и забота о ближних считались благим делом, которое обязательно зачтется.

28 ноября 2025, 00:50
Фото: freepik.com
Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном

Филипп Киркоров поделился интересными подробностями о личной жизни своей дочери Аллы-Виктории. В свежем интервью певец откровенно рассказал о том, как юная наследница привлекает внимание мальчиков, а также подчеркнул, что она уже стала "знатной невесткой".

Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек

Любовь Успенская в преддверии Дня матери поделилась своими мыслями о подарках и ценностях, которые для нее важны. Она отметила, что материальные подарки не имеют для нее особого значения.

Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале

Известная российская актриса Аглая Тарасова последнее время в центре внимания не только из-за своей актерской карьеры, но и из-за недавних правовых проблем. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, ей поступило заманчивое предложение сняться в зарубежном проекте.

Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы

Модель Валентина Иванова, ставшая матерью в августе этого года, поделилась с подписчиками в своем блоге непростой историей о послеродовых проблемах со здоровьем. Партнером Валентины является известный рэпер Тимати, и их совместная жизнь привлекает внимание общественности.

Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Недвижимость Аллы Пугачевой оказалась в центре скандала. Теперь певице предстоит расстаться с пирсом, расположенным на живописном берегу реки Истра в Подмосковье. Пирс, находящийся в Солнечногорске, стал предметом разбирательств после того, как его признали незаконным.

