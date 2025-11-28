Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября

28 ноября — не просто дата в календаре, а важный рубеж. Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Гурия, Самона и Авива, а в народе этот день знаменует собой начало одного из самых строгих периодов в году — Рождественского поста. Наши предки верили, что как проведешь этот день, так и пройдут следующие шесть недель, поэтому его окружало множество строгих правил и запретов.

Нарушать пост. Это самый главный запрет. С 28 ноября из рациона полностью исключались мясо, молоко, яйца и другие продукты животного происхождения. Считалось, что тот, кто нарушит пост в первый же день, будет весь год страдать от болезней и голода.

Убираться в доме и выносить мусор. Особенно строгий запрет касался подметания полов. Люди верили, что вместе с сором из дома можно вымести счастье, достаток и семейное благополучие. Уборку старались сделать накануне.

Давать деньги и вещи в долг. Считалось, что вместе с одолженными предметами или деньгами можно отдать свою удачу и финансовое благополучие на весь предстоящий год. Если отказать было никак нельзя, передачу денег или вещей переносили на следующий день.

Ругаться, сквернословить и сплетничать. Начало поста — время очищения мыслей. Любой негатив, ссоры и злые слова в этот день считались большим грехом. Предки верили, что отрицательная энергия, выпущенная 28 ноября, вернется к человеку в тройном размере и будет преследовать его весь пост.