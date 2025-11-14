Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле

Гуру шоубиза уже изучает Уголовный кодекс Земли обетованной.



Похоже, Максим Галкин* дошутился. Его попытка усидеть на всех стульях и быть "человеком мира" может обернуться для него не аплодисментами, а реальным тюремным сроком в стране, которую он, казалось, выбрал своим новым домом.

Все случилось на концерте в израильском городе Петах-Тиква. Финальный аккорд выступления: Галкин*, сказав несколько фраз на украинском, берет у зрителя из зала флаг Украины и широким жестом полностью накрывает им стоящий на сцене флаг Израиля. Зал аплодирует, шоумен кланяется.

Но такой перформанс местные общественники не оценили. В этом жесте они усмотрели не символ дружбы, а прямое оскорбление — "порабощение и оккупацию". По их мнению, юморист публично унизил национальный символ страны, которая его приняла и дает ему зарабатывать.

Словами дело не ограничилось. Активисты направили официальное обращение в Министерство национальной безопасности Израиля с требованием проверить гражданина Кипра Галкина* на предмет неуважения к госсимволу.

И теперь шутки кончились. По израильским законам за намеренное осквернение государственного флага грозит до трех лет тюрьмы или внушительный штраф в 15 тысяч долларов. Теперь судьба артиста зависит от того, сочтут ли власти его трюк с флагом невинной импровизацией или намеренным преступлением.

*Признан иноагентом на территории РФ.