Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое

Как утверждает известный врач Александр Мясников, самая большая ошибка, которую совершают пациенты и врачи, лежит на поверхности.



Доктор Мясников, выступая в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", четко обозначил самую распространенную ошибку, которая сводит на нет все лечение.

Он объединил ее в емкую формулу: "Самая большая ошибка — это принимать неправильные таблетки в неправильное время не в той дозе."

Казалось бы, простая истина, но именно в ней кроется корень многих проблем со здоровьем. Недостаточно просто получить рецепт; критически важно, чтобы врач не только назначил лечение, но и объяснил все нюансы приема.

Когда 16 таблеток — это не лечение, а катастрофа

Вторая, не менее важная проблема, которую поднял врач, касается полипрагмазии — одновременного назначения большого количества лекарств.

Доктор Мясников поделился показательным примером из своей практики в Институте кардиологии: "У человека — 16 назначений, 16! Я открывал — 16 таблеток. Я давал их ординатору, говорил: 'Так, разберись с лечением, потом придешь мне покажешь'. Человек не может пить 16 таблеток, ну не может."

Почему это опасно?

Взаимодействие лекарств: чем больше таблеток, тем выше риск непредсказуемых химических реакций в организме. Лекарства могут усиливать или, наоборот, нейтрализовать действие друг друга, вызывая серьезные побочные эффекты. Снижение приверженности: пациент физически не может следовать сложной схеме приема. Он начинает пропускать дозы или вовсе бросает лечение. Перегрузка организма: почки и печень работают на износ, пытаясь переработать этот "коктейль".

Искусство отмены: что должен уметь хороший врач

Мясников подчеркивает, что найти грамотного специалиста — это половина успеха. И главный признак такого врача — его умение не только назначать, но и вовремя отменять лекарства.

"Тут очень важно найти врача, который вам все это расскажет, который умеет не только прописывать таблетки, но и отменять их", — заявил доктор.

Многие препараты, особенно те, что назначаются пожизненно, со временем могут терять актуальность или становиться опасными из-за изменения состояния пациента. Хороший врач всегда пересматривает схему лечения и не боится убирать лишнее.

Самое опасное лекарство в России: о чем молчат врачи

Врач также упомянул о препарате, который в России до сих пор назначают широко, хотя в других странах его применение сильно ограничено. Речь идет о лекарстве, которое перестали назначать для профилактики, если у пациента нет опасного для жизни сужения сосудов. Вероятно, доктор Мясников намекал на аспирин или некоторые другие препараты для снижения холестерина, которые в западной медицине уже давно не используются для первичной профилактики из-за высокого риска кровотечений.

Не бойтесь задавать врачу вопросы о каждом назначенном препарате. Уточняйте время приема, дозировку и цель. И помните: если вам назначили больше пяти-шести таблеток, это повод для серьезного разговора со специалистом.