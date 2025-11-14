Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма

В последние дни в мире шоу-бизнеса активно обсуждается решение народной артистки России Надежды Кадышевой отказаться от выступления в новогоднюю ночь.

По информации продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, певице было предложено за корпоративное выступление внушительное вознаграждение в размере 25 миллионов рублей. Однако, несмотря на такую привлекательную сумму, Кадышева приняла решение не выходить на сцену в этот праздничный вечер.

Как отметил Рудченко, ключевую роль в этом решении сыграл сын певицы, который активно занимается продюсированием ее проектов. По мнению эксперта, для Григория было важно сохранить свое влияние и авторитет в семье.

"Как можно пригласить его мать на выступление, но при этом не включать его в процесс? Это могло стать ударом по его эго", — объяснил продюсер.

Он добавил, что Григорий контролирует не только финансовые аспекты, но и все концертные мероприятия своей матери, что подчеркивает его значимость в их совместной работе. Кроме Кадышевой, от новогодних выступлений также отказались другие известные артисты, такие как Филипп Киркоров и Сергей Жуков.

Все они предпочли провести этот особенный вечер в кругу семьи, что подчеркивает их стремление к семейным ценностям и личным отношениям, сообщает NEWS.ru. В условиях современного мира, где работа и личная жизнь часто переплетаются, такое решение выглядит вполне логичным.

Стоит отметить, что в этом году на новогодних корпоративах особой популярностью пользуется певец Шура (настоящее имя Александр Медведев). Продюсер Сергей Лавров объяснил это тем, что артист сумел сохранить свою позитивную репутацию и дистанцироваться от политических скандалов, что делает его востребованным на праздниках.

Отказ Кадышевой от выступления в новогоднюю ночь стал не только темой обсуждения в медиа, но и отражением более глубоких изменений в подходе артистов к своей карьере и личной жизни. Возможно, это сигнал о том, что звезды все чаще выбирают время для отдыха и общения с близкими вместо участия в масштабных мероприятиях. В условиях стремительного ритма жизни такое решение может стать важным шагом к восстановлению душевного равновесия и укреплению семейных связей.