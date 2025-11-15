Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Пятница 14 ноября

00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака"
Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября

Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября
54

Одно неверное действие могло буквально "выпустить" удачу за порог.

День Житниц: почему амбары запирали на семь замков

15 ноября в народном календаре — это день Акундина, или, как его еще называли, Житницы. Название говорит само за себя: в это время все запасы на зиму уже были собраны и надежно укрыты в амбарах. Главной задачей было сберечь накопленное до самой весны.

Предки верили, что в этот день особую силу приобретают две стихии: огонь, дающий тепло, и зерно, дающее жизнь. Именно с ними и были связаны главные запреты. Считалось, что духи-хранители амбаров (овинники) в этот день особенно строги и не прощают небрежности.

Запечатайте запасы: ни зернышка, ни копейки

Главное правило дня — ничего ценного за порог. Считалось, что продавать 15 ноября зерно или муку — все равно что торговать своим будущим благополучием. Предки верили, что вместе с проданным урожаем из дома уйдет достаток, и зимой придется голодать. Этот запрет распространялся на любые продукты и даже деньги.

Что нельзя делать:

  • Продавать урожай и любые запасы еды.
  • Бездумно тратить продукты, готовить "про запас" то, что потом придется выбросить.
  • Давать что-либо в долг — будь то мука или деньги.

2. Спрячьте спички: как не отдать свое семейное счастье

Огонь в этот день был символом домашнего очага и защиты от темных сил. Категорически запрещалось "делиться" огнем: выносить из дома горящие угли или давать кому-то спички. Считалось, что так можно передать в чужие руки свое семейное счастье, тепло и уют. Также нельзя было оставлять огонь без присмотра, чтобы не разгневать духов.

Что нельзя делать:

  • Выносить огонь или средства для его розжига (спички, зажигалки) из дома.
  • Оставлять печь, камин или свечи без присмотра.
  • Ссориться и ругаться у живого огня.

3. Поставьте дела на паузу: почему риск сегодня — враг

Акундинов день считался временем для тихой, размеренной домашней работы, а не для грандиозных начинаний. Любое новое дело, начатое 15 ноября, по поверьям, не принесет успеха и закончится неудачей. Это касалось всего: от начала ремонта до крупных покупок и дальних поездок. День советовали провести в спокойствии, сохраняя энергию.

Что нельзя делать:

  • Начинать новые проекты, делать крупные покупки.
  • Переезжать или отправляться в дальнюю дорогу.
  • Брать или давать деньги в долг.

4. Следите за словами: как не "наговорить" беду

Этот день нужно было провести в мире и согласии с близкими. Считалось, что любая ссора в доме 15 ноября может "затушить" тепло семейного очага и привести к долгим раздорам. Также предки избегали пустых разговоров и сплетен. Они верили, что негативная энергия слов может привлечь в дом несчастья, особенно в такой важный для сохранения благополучия день.

Что нельзя делать:

  • Ругаться, спорить и выяснять отношения с домочадцами.
  • Сплетничать и обсуждать других людей.
  • Громко кричать и шуметь без причины.

Что же тогда "можно"? 4 способа привлечь удачу

Чтобы не только избежать бед, но и приманить в дом достаток, в этот день советовали:

  • Провести время с семьей: собраться всем вместе за ужином, поговорить по душам.
  • Испечь хлеб или пироги: это считалось хорошим знаком уважения к огню и зерну.
  • Проверить запасы: навести порядок в кладовой, пересчитать заготовки на зиму.
  • Заниматься рукоделием: шить, вязать, чинить одежду — любая спокойная работа по дому приветствовалась.

Верить в старинные приметы или нет — решать вам. Но в них есть своя мудрость: будьте бережливы, цените тепло своего дома и мир в семье. Особенно когда за окном поздняя осень, а впереди — долгая зима.

15 ноября 2025, 00:50
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

