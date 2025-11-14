Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Пятница 14 ноября

13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры
Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери

Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери
296

Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба.

Впервые за много лет Юлия Высоцкая приоткрыла завесу над самой сокровенной частью своей жизни, раскрыв тайну, которую они с Андреем Кончаловским хранили четыре года.

Как сообщает ТГ-канал "Дни.ру", в откровенном интервью Лауре Джугелия актриса призналась: они с мужем удочерили девочку. Малышке было всего девять дней от роду, когда она обрела новую семью.

Эта новость стала шоком, потому что на протяжении многих лет публика видела лишь одну сторону жизни этой семьи — бесконечную борьбу за здоровье Маши после страшной аварии в 2013 году. Годы молчания, редкие и сдержанные комментарии, атмосфера застывшей трагедии — казалось, их дом навсегда погрузился в тихую боль. На фоне этого известие о новом ребенке выглядит почти немыслимым.

Четыре года Юлии и Андрею Сергеевичу удавалось растить малышку в полной тишине, вдали от камер и любопытных глаз, оберегая свое хрупкое, выстраданное счастье. Они не кричали об этом на весь мир, не делали из этого инфоповод. Они просто жили — параллельной, скрытой от всех жизнью, в которой снова появились детские хлопоты, бессонные ночи и тихая родительская радость.

Это не попытка заменить одного ребенка другим — такое горе заменить невозможно. Скорее, это отчаянное и мужественное решение родителей не утонуть в собственном горе, найти в себе силы снова дарить любовь и заботу. В доме, где много лет царила тихая боль надежды, смешанной с отчаянием, было принято мучительное, но необходимое решение — впустить новую жизнь. Они не отказались от борьбы за Машу, но выбрали не просто существовать в ожидании чуда, а жить, несмотря ни на что.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2025, 13:26
Юлия Высоцкая. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
Youtube / @FAMETIMETV✓ Надежный источник

Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского

