Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери

Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба.



Впервые за много лет Юлия Высоцкая приоткрыла завесу над самой сокровенной частью своей жизни, раскрыв тайну, которую они с Андреем Кончаловским хранили четыре года.

Как сообщает ТГ-канал "Дни.ру", в откровенном интервью Лауре Джугелия актриса призналась: они с мужем удочерили девочку. Малышке было всего девять дней от роду, когда она обрела новую семью.

Эта новость стала шоком, потому что на протяжении многих лет публика видела лишь одну сторону жизни этой семьи — бесконечную борьбу за здоровье Маши после страшной аварии в 2013 году. Годы молчания, редкие и сдержанные комментарии, атмосфера застывшей трагедии — казалось, их дом навсегда погрузился в тихую боль. На фоне этого известие о новом ребенке выглядит почти немыслимым.

Четыре года Юлии и Андрею Сергеевичу удавалось растить малышку в полной тишине, вдали от камер и любопытных глаз, оберегая свое хрупкое, выстраданное счастье. Они не кричали об этом на весь мир, не делали из этого инфоповод. Они просто жили — параллельной, скрытой от всех жизнью, в которой снова появились детские хлопоты, бессонные ночи и тихая родительская радость.

Это не попытка заменить одного ребенка другим — такое горе заменить невозможно. Скорее, это отчаянное и мужественное решение родителей не утонуть в собственном горе, найти в себе силы снова дарить любовь и заботу. В доме, где много лет царила тихая боль надежды, смешанной с отчаянием, было принято мучительное, но необходимое решение — впустить новую жизнь. Они не отказались от борьбы за Машу, но выбрали не просто существовать в ожидании чуда, а жить, несмотря ни на что.

