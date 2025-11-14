Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету

Наши предки были уверены: в этот день простые бытовые действия имеют огромную силу и могут либо "сковать" вам удачу, либо притянуть безденежье на весь год.



День X: почему 14 ноября — не просто дата в календаре?

Этот день в народе называют Кузьминки Осенние, в честь святых Кузьмы и Демьяна. Их считали небесными кузнецами, которые могли "выковать" что угодно: от крепкого брака до денежного благополучия. Но чтобы их молот стучал в вашу пользу, нужно было соблюдать строжайшие правила.

Нарушить их — все равно что добровольно подставить себя под удар судьбы. Вот 5 главных "нельзя", о которых шепотом предупреждали из поколения в поколение.

1. Запрет на жадность и скупость

В день "кузнецов счастья" скупость считалась прямым билетом к нужде. Предки верили, что 14 ноября открывается особый энергетический канал: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Любая проявленная жадность немедленно этот канал перекрывала.

Что категорически нельзя делать:

Отказывать в милостыне или помощи, даже если просят о малом.

Считать каждую копейку и торговаться из-за мелочей.

Жалеть угощения для гостей или соседей.

Считалось, что тот, кто поскупится на Кузьминки, "закует" свой кошелек на замки до следующей осени.

2. Запрет на импульсивные покупки и взгляд в воду

Вода и деньги в этот день были связаны невидимой нитью. Старики запрещали долго смотреть на свое отражение в воде (например, в ведре или тазу), веря, что так можно "смыть" не только красоту, но и финансовую удачу.

Что касается покупок, то импульсивные траты на безделушки считались "дырой" в бюджете на весь год. Вселенная видела это так: раз вы тратите деньги на ерунду, значит, они вам не очень-то и нужны.

Что категорически нельзя делать:

Вглядываться в свое отражение в любой воде, кроме зеркала.

Покупать вещи, без которых легко можно обойтись.

3. Запрет на ссоры и сплетни

Кузьма и Демьян покровительствовали семейному очагу. Любая ссора, вспыхнувшая 14 ноября, считалась трещиной, которая может пойти по всему фундаменту семьи. Говорили, что злые слова, сказанные в этот день, "замораживают" любовь и тепло, превращая их в лед обид.

Под такой же строгий запрет попадали сплетни. Перемывая кому-то кости, вы рисковали "выковать" проблемы уже для себя.

Что категорически нельзя делать:

Затевать ссоры, даже шуточные.

Припоминать старые обиды.

Сплетничать и осуждать кого-либо.

4. Запрет на новые начинания

Вопреки логике, в день кузнецов-ремесленников начинать новые дела было нельзя. Этот день предназначался для завершения старого. Любой новый проект, запущенный 14 ноября, считался заранее обреченным: он будет идти тяжело, вязнуть в проблемах и в итоге не принесет ни денег, ни удовлетворения.

Что категорически нельзя делать:

Стартовать с новым проектом на работе.

Начинать ремонт или переезд.

Давать важные обещания о будущем.

5. Запрет на блюда из курицы

Курица на Кузьминки считалась священной птицей, символом плодородия и достатка. В этот день их было принято дарить, но ни в коем случае не обижать и не есть.

Съесть курицу 14 ноября приравнивалось к тому, чтобы добровольно съесть свое будущее богатство. Это самый верный способ "заклевать" свою денежную удачу.

Что категорически нельзя делать:

Готовить и есть любые блюда из курицы.

Обижать или прогонять этих птиц.

Так что же тогда делать?

Чтобы привлечь удачу, 14 ноября стоит поступить наоборот:

Быть щедрым: купите кофе коллеге, оставьте хорошие чаевые, сделайте пожертвование.

купите кофе коллеге, оставьте хорошие чаевые, сделайте пожертвование. Завершать дела: разберите завалы на рабочем столе.

разберите завалы на рабочем столе. Укреплять связи: позвоните родителям, проведите вечер с семьей.

Верить в старинные приметы или считать их предрассудками — ваш выбор. Но, как говорится, береженого бог бережет. Может, стоит на один день отложить куриные котлеты и просто быть немного добрее? Ставки слишком высоки, чтобы рисковать.