Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит

Оксана Самойлова вновь привлекла внимание общественности своим откровенным признанием.

После недавних неприятностей, связанных с взломом аккаунта в социальных сетях, известная блогерша и бизнеследи вернулась к своим подписчикам с эмоциональным постом, в котором поделилась своими переживаниями и состоянием.

В соцсетях она опубликовала фотографию, на которой заплакана и выглядит подавленной. "Поплакала сегодня с утра от усталости", — написала она, подчеркивая, насколько сильно ее эмоциональное состояние отражает физическую нагрузку, с которой она сталкивается в последнее время.

Этот пост стал откровением для многих ее поклонников, которые привыкли видеть блестящий образ успешной женщины. В видео, которое Оксана разместила в своем автомобиле, она раскрыла истинные причины своего недомогания. Блогерша рассказала о том, как сложно совмещать работу и личную жизнь: "У меня просто нет времени, моя жизнь мне не принадлежит".

Она упомянула, что возвращалась с вечерней съемки, которая началась несколько недель назад, и это было в 2 часа ночи. Оксана отметила, что ее тело и психика больше не могут выдерживать такой напряженный график.

Несмотря на явные признаки усталости, о каком-либо отпуске или перерыве речи не идет. Оксана объяснила, что не может позволить себе заболеть или отменить запланированные съемки из-за контрактных обязательств. Это создает дополнительное давление и стресс, ведь каждая ее работа требует полной отдачи и концентрации.

С утра Оксана решила немного отвлечься от своих забот и вместо того, чтобы сразу погружаться в рабочие дела, отправилась "к коняшкам". Она считает, что общение с лошадьми помогает ей разгрузиться эмоционально и подготовиться к важным встречам.

Откровение Оксаны Самойловой стало напоминанием о том, как важно заботиться о своем психическом здоровье. В мире социальных сетей и постоянного давления, которое испытывают блогеры и знаменитости, подобные моменты уязвимости могут помочь другим понять, что за яркими картинками и успехами стоят реальные человеческие переживания. Оксана продолжает вдохновлять своих подписчиков не только успехами, но и своей честностью в отношении трудностей, с которыми она сталкивается.