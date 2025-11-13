Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор
Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит

Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит
67

Оксана Самойлова вновь привлекла внимание общественности своим откровенным признанием.

После недавних неприятностей, связанных с взломом аккаунта в социальных сетях, известная блогерша и бизнеследи вернулась к своим подписчикам с эмоциональным постом, в котором поделилась своими переживаниями и состоянием.

В соцсетях она опубликовала фотографию, на которой заплакана и выглядит подавленной. "Поплакала сегодня с утра от усталости", — написала она, подчеркивая, насколько сильно ее эмоциональное состояние отражает физическую нагрузку, с которой она сталкивается в последнее время.

Этот пост стал откровением для многих ее поклонников, которые привыкли видеть блестящий образ успешной женщины. В видео, которое Оксана разместила в своем автомобиле, она раскрыла истинные причины своего недомогания. Блогерша рассказала о том, как сложно совмещать работу и личную жизнь: "У меня просто нет времени, моя жизнь мне не принадлежит".

Оксана Самойлова. Кадр: соцсети

Она упомянула, что возвращалась с вечерней съемки, которая началась несколько недель назад, и это было в 2 часа ночи. Оксана отметила, что ее тело и психика больше не могут выдерживать такой напряженный график.

Несмотря на явные признаки усталости, о каком-либо отпуске или перерыве речи не идет. Оксана объяснила, что не может позволить себе заболеть или отменить запланированные съемки из-за контрактных обязательств. Это создает дополнительное давление и стресс, ведь каждая ее работа требует полной отдачи и концентрации.

С утра Оксана решила немного отвлечься от своих забот и вместо того, чтобы сразу погружаться в рабочие дела, отправилась "к коняшкам". Она считает, что общение с лошадьми помогает ей разгрузиться эмоционально и подготовиться к важным встречам.

Откровение Оксаны Самойловой стало напоминанием о том, как важно заботиться о своем психическом здоровье. В мире социальных сетей и постоянного давления, которое испытывают блогеры и знаменитости, подобные моменты уязвимости могут помочь другим понять, что за яркими картинками и успехами стоят реальные человеческие переживания. Оксана продолжает вдохновлять своих подписчиков не только успехами, но и своей честностью в отношении трудностей, с которыми она сталкивается.

13 ноября 2025, 22:37
Оксана Самойлова. Кадр: YouTube
Соцсети✓ Надежный источник

Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде

Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде
Светлана Ходченкова – известная российская актриса, которая завоевала популярность благодаря своим ярким ролям в кино и театре. Несмотря на свой успех в России, она сделала несколько попыток пробиться в Голливуд, но в итоге решила остаться на родине.

Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры

Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры
Покупка квартиры – это важный шаг в жизни каждого человека. Однако многие россияне не всегда осознают, что этот процесс может обернуться значительными скрытыми расходами. Эксперт в области индивидуального жилищного строительства, Константин Пулькин, основатель компании RUDOM, в интервью с News.

С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки

С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки
Ксения Бородина снова привлекла внимание общественности. На этот раз из-за неудачного инцидента с дорогим предметом гардероба. В своем телеграм-канале известная российская телеведущая и блогер поделилась печальной историей о том, как испортила белый жакет итальянского бренда Loro Piana всего через 35 минут после примерки.

Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит

Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит
Давайте разберем плюсы и минусы каждого продукта, чтобы вы могли выбрать то, что подходит именно вам. ОвсянкаОвсянка — это классический вариант завтрака.

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60
Известный врач и телеведущий, доктор Александр Мясников, поделился в своем Телеграм-канале рекомендациями, которые переворачивают привычные представления о здоровье в зрелом возрасте. 1.

