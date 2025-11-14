Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Пятница 14 ноября

"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук

"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук
77

Только тот, кто был пионером, сможет ответить на все вопросы этого теста.

Красный галстук, барабан, горн и строгий призыв "Будь готов!" — целая эпоха в жизни нескольких поколений советских граждан. В возрасте 9–10 лет каждый школьник мечтал вступить во Всесоюзную пионерскую организацию имени В. И. Ленина. Но пионерия — это не просто членство, это строгий устав, ритуалы и особый язык. Если вы застали это время, то эти вопросы покажутся вам несложными. Проверим вашу память!

Вопросы

Вопрос 1. Когда старший пионерский руководитель или вожатый обращался к отряду с призывом "Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!", какой ответ по Уставу обязан был дать каждый пионер?

А) "Мы — достойная смена!"

Б) "Всегда готов!"

В) "Клянемся быть лучшими"

Г) "За Ленина и партию!"

Вопрос 2. Красный пионерский галстук имел форму равнобедренного треугольника, сложенного в три конца. Что, согласно идеологии организации, символизировали эти три конца, и почему они должны были быть крепко завязаны?

А) Три мировые революции.

Б) Единство трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров.

В) Три основных принципа пионеров: труд, учеба и спорт.

Г) Единство трех республик СССР (РСФСР, УССР, БССР).

Вопрос 3. Какое место чаще всего использовалось для проведения торжественных линеек, приема новых членов в пионеры и выноса Знамени отряда или дружины, требующее максимальной дисциплины и тишины?

А) Пионерская комната.

Б) Красный уголок.

В) Площадь у памятника В. И. Ленину (или памятнику герою войны) / школьный двор.

Г) Спортивный зал.

Вопрос 4. В 1970-х и 1980-х годах огромную популярность приобрели игры, в которых пионеры и школьники соревновались в военной подготовке, изучали историю и навыки ориентирования, что часто готовило их к будущей службе. Как называлась самая известная из таких всесоюзных военно-спортивных игр?

А) "Смотр строя и песни".

Б) "Зарница".

В) "Орленок".

Г) "Школа юных пограничников".

Вопрос 5. Вы — старшеклассник, член комсомола, который закреплен за пионерским отрядом в качестве его наставника и руководителя. Как официально называлась ваша должность?

А) Дружинник.

Б) Пионерский комиссар.

В) Вожатый.

Г) Начштаба.

Ответы

Вопрос 1: Б) "Всегда готов!"

Это был не просто ответ, это был пароль и отзыв, определявший готовность пионера следовать заветам Коммунистической партии и Ленина. Произносить его нужно было громко и четко, прикладывая правую руку к виску в пионерском салюте.

Вопрос 2: Б) Единство трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров.

Красный галстук — это часть знамени, символ огня революции. Три его конца символизировали неразрывную связь и преемственность поколений, что было краеугольным камнем советской идеологии. Пионер считался будущим страны, комсомолец — настоящим, а коммунист — опорой.

Вопрос 3: В) Площадь у памятника В. И. Ленину (или памятнику герою войны) / школьный двор.

Такие церемонии имели очень высокий статус. Пионеров принимали в торжественной обстановке, часто в дни, связанные с важными историческими датами (например, день рождения Ленина). Место проведения должно было подчеркивать связь с героическим прошлым и лидерами партии.

Вопрос 4: Б) "Зарница".

"Зарница" была, пожалуй, самой любимой игрой советских школьников. Это было захватывающее соревнование, имитирующее боевые действия, где нужно было захватить вражеское "знамя" (обычно, сорвать погоны или флаг с "противника"). Игра объединяла военно-патриотическое воспитание и активный отдых.

Вопрос 5: В) Вожатый.

Вожатый (чаще всего, старший вожатый — если речь шла о дружине, или просто вожатый для отряда) был непосредственным наставником и примером для пионеров. На него ложилась ответственность не только за организацию игр и походов, но и за политическое и моральное воспитание младших товарищей.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2025, 03:23
Фото: кадр из мультфильма "Ивашка из дворца пионеров"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу?

Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik

