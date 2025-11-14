Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства

Фармацевтические компании тратят миллиарды на разработку чудо-препаратов, но, как выяснилось, самое мощное средство для быстрого восстановления организма не продается в аптеках.



Секрет кроется в окситоцине — гормоне, который часто называют "гормоном любви" или "гормоном объятий". Он не только стимулирует социальные связи и привязанность, но и обладает мощным противовоспалительным эффектом, что делает его ключевым игроком в процессе заживления.

По информации RidLife, ученые из Цюрихского университета в Швейцарии решили проверить, насколько сильна эта связь между любовью и физическим восстановлением.

Эксперимент: что оказалось мощнее лекарства

Ученые собрали 80 здоровых пар. Каждому участнику на предплечье сделали четыре небольшие, одинаковые ранки. Затем их разделили на группы. Некоторые группы получали назальный спрей с окситоцином, другие — плацебо. При этом часть пар должна была выполнять 10-минутные задания, направленные на оценку партнера, а часть — нет.

Результаты удивили всех:

Простое использование спрея с окситоцином не привело к быстрому заживлению.

Сочетание спрея и специального задания немного уменьшило размер и глубину ран.

Близость победила науку

Но настоящий прорыв произошел в той части исследования, где пары проявляли естественную интимную активность в течение недели.

Ученые обнаружили, что:

Естественное тактильное поведение (секс или интимные поглаживания) полностью "победило" все остальные методы. У этих пар раны заживали значительно быстрее. У них был зафиксирован самый низкий уровень кортизола — гормона стресса. Кортизол, как известно, подавляет иммунитет и замедляет восстановление, а близость его эффективно снижает.

Секретный код заживления: почему это важно

Исследование показало, что окситоцин, по-видимому, является базовым механизмом, который укрепляет позитивные взаимодействия в паре. Однако для того, чтобы этот гормон работал как чудо-лекарство, партнеры должны испытывать подлинное желание и проявлять естественную близость.

Интимное поведение значительно ускоряет физическое восстановление и заживление ран. Исследователи отмечают, что это открытие может быть особенно полезным для пожилых пар, для которых быстрое заживление ран и низкий уровень стресса критически важны для здоровья.

Если вы хотите быстро восстановиться после травмы или болезни, не забывайте о своем партнере. Оказывается, любовь — это не только метафора, но и мощнейшее биологическое лекарство.