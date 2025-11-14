Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Пятница 14 ноября

13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства

Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства
154

Фармацевтические компании тратят миллиарды на разработку чудо-препаратов, но, как выяснилось, самое мощное средство для быстрого восстановления организма не продается в аптеках.

Секрет кроется в окситоцине — гормоне, который часто называют "гормоном любви" или "гормоном объятий". Он не только стимулирует социальные связи и привязанность, но и обладает мощным противовоспалительным эффектом, что делает его ключевым игроком в процессе заживления.

По информации RidLife, ученые из Цюрихского университета в Швейцарии решили проверить, насколько сильна эта связь между любовью и физическим восстановлением.

Эксперимент: что оказалось мощнее лекарства

Ученые собрали 80 здоровых пар. Каждому участнику на предплечье сделали четыре небольшие, одинаковые ранки. Затем их разделили на группы. Некоторые группы получали назальный спрей с окситоцином, другие — плацебо. При этом часть пар должна была выполнять 10-минутные задания, направленные на оценку партнера, а часть — нет.

Результаты удивили всех:

  • Простое использование спрея с окситоцином не привело к быстрому заживлению.
  • Сочетание спрея и специального задания немного уменьшило размер и глубину ран.

Близость победила науку

Но настоящий прорыв произошел в той части исследования, где пары проявляли естественную интимную активность в течение недели.

Ученые обнаружили, что:

  1. Естественное тактильное поведение (секс или интимные поглаживания) полностью "победило" все остальные методы. У этих пар раны заживали значительно быстрее.
  2. У них был зафиксирован самый низкий уровень кортизола — гормона стресса. Кортизол, как известно, подавляет иммунитет и замедляет восстановление, а близость его эффективно снижает.

Секретный код заживления: почему это важно

Исследование показало, что окситоцин, по-видимому, является базовым механизмом, который укрепляет позитивные взаимодействия в паре. Однако для того, чтобы этот гормон работал как чудо-лекарство, партнеры должны испытывать подлинное желание и проявлять естественную близость.

Интимное поведение значительно ускоряет физическое восстановление и заживление ран. Исследователи отмечают, что это открытие может быть особенно полезным для пожилых пар, для которых быстрое заживление ран и низкий уровень стресса критически важны для здоровья.

Если вы хотите быстро восстановиться после травмы или болезни, не забывайте о своем партнере. Оказывается, любовь — это не только метафора, но и мощнейшее биологическое лекарство.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2025, 13:26
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое

Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака

Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле

Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле
Гуру шоубиза уже изучает Уголовный кодекс Земли обетованной. Похоже, Максим Галкин* дошутился.

Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери

Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери
Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Впервые за много лет Юлия Высоцкая приоткрыла завесу над самой сокровенной частью своей жизни, раскрыв тайну, которую они с Андреем Кончаловским хранили четыре года.

Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец?

Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец?
Этот ребенок – ее спасательный круг или просто еще одна глава в громком скандале? Новость, взорвавшая инфопространство, звучит как завязка остросюжетного сериала: арестованная за вывод 250 миллионов рублей блогер Лерчек беременна четвертым ребенком.

"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы

"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы
Давние слухи о проблемах Глюкозы с запрещенными веществами получили самое скандальное подтверждение. Настоящая бомба взорвалась в эфире шоу "В гостях у Ханги", где Дана Борисова, по сути, слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы.

Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое

Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое
Как утверждает известный врач Александр Мясников, самая большая ошибка, которую совершают пациенты и врачи, лежит на поверхности. Доктор Мясников, выступая в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", четко обозначил самую распространенную ошибку, которая сводит на нет все лечение.

Выбор читателей

13/11Чтв"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 12/11СрдПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 14/11ПтнОбнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 12/11СрдВиторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 12/11СрдСделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 13/11ЧтвХодченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде