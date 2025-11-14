Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США

Недавно певец Владимир Пресняков сообщил на одной из церемоний, что его сын Никита, долгое время проживавший в Соединенных Штатах, вскоре вернется в Москву.

Вокруг этого события разгорелись споры: недоброжелатели утверждают, что у внука Аллы Пугачевой не сложилась карьера за океаном, и именно поэтому он решил вернуться на родину, чтобы попытаться заработать деньги. Однако что действительно стоит за этим решением? Давайте разберемся.

Никита Пресняков уехал в США в 2022 году, следуя за своей матерью Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой. До этого его карьера в России развивалась весьма успешно: он был участником музыкальной группы Multiverse, снимался в кино и даже получил главную роль в театральном спектакле. В 2017 году Никита женился на Алене Красновой, дочери бизнесмена Бориса Краснова, и их свадьба прошла с размахом.

Однако жизнь в Лос-Анджелесе оказалась не такой радужной, как ожидалось. Пресняков-младший столкнулся с трудностями в музыкальной карьере: его стиль альтернативного рока не нашел отклика у американской публики. Он начал исполнять каверы на известные российские песни для русскоязычной аудитории, но это не принесло ему должного успеха. Более того, Никита столкнулся с обвинениями в нарушении авторских прав, которые ему удалось уладить лишь после долгих переговоров.

Ситуация усугубилась личными проблемами. По информации инсайдеров, Никита и Алена находились на грани развода. Они перестали публиковать совместные фотографии в социальных сетях и даже стали проводить время раздельно. В конце августа пара подтвердила слухи о разводе, заявив, что их взгляды на семью и отношения разошлись. Алена написала о том, что они выбирают честность и благодарность друг к другу.

Финансовые трудности также стали одной из причин их разногласий. Ранее Никита мог рассчитывать на поддержку своей семьи — бабушки, матери и отца. Однако, как утверждают источники, сейчас у Аллы Борисовны финансовые дела не так хороши, как раньше. В результате Никита оказался в ситуации, когда ему нужно было самостоятельно зарабатывать на жизнь, но его доходов оказалось недостаточно для удовлетворения требований бывшей супруги.

На церемонии "Золотой Граммофон" Владимир Пресняков заявил, что Никите необходимо завершить некоторые дела в Москве, хотя у него есть контракт в США. Это заявление вызвало предположения о том, что певец готовит почву для возвращения сына на родину. Пресняков-старший также отметил, что Никита хочет вернуться на театральную сцену и продолжить карьеру актера.

Никита уже имел опыт успешной работы в театре: в 2021 году он был выбран из 12 претендентов на главную роль в спектакле "Безымянная звезда". Режиссер проекта отмечал его вокальные данные и харизму. Однако самооценка Никиты оставляет желать лучшего — он жалуется на хейт и неуверенность в себе.