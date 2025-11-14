Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Пятница 14 ноября

Пятница 14 ноября

"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы
"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы

Давние слухи о проблемах Глюкозы с запрещенными веществами получили самое скандальное подтверждение.

Настоящая бомба взорвалась в эфире шоу "В гостях у Ханги", где Дана Борисова, по сути, слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы. Она рассказала, как ребенок певицы через ее дочь Полину пытался достучаться до нее.

Все началось со скандального концерта в Красноярске, после которого зрители обвинили Глюкозу в неадекватном поведении. Сама артистка списала все на антидепрессанты, но теперь стала известна другая, куда более страшная версия.

"Спроси у своей мамы, как она относится к тому, что мою маму видели несколько раз употребляющей... Может твоя мама что-то для нее сделать или нет?" – обратилась дочь Глюкозы к Полине.

Это был не просто вопрос, а настоящий SOS от ребенка, который видит, что с его матерью происходит беда.

Однако реакция Борисовой, прошедшей через ад зависимости, была жесткой и прагматичной. "Доченька, у меня теперь принцип: все взрослые люди делают, что хотят. Вот пусть мама попросит, и я ей что-то посоветую", — ответила она. Ее позиция проста: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

И в этом ответе кроется вся боль ее собственного опыта. В том же интервью Дана призналась, что жалеет о потерянных годах и "огромном куске жизни". Возможно, именно поэтому она так отстраненно, но честно реагирует на чужую беду: она слишком хорошо знает, что помочь человеку, который не просит о помощи сам, невозможно. Даже если об этом умоляет его собственный ребенок.

14 ноября 2025, 11:26
Дана Борисова. Фото: "ВКонтакте" / "В гостях у Ханги"
"ВКонтакте" / "В гостях у Ханги"✓ Надежный источник

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

