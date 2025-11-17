Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Понедельник 17 ноября

20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут

Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут
71

Цветы, ужины в ресторанах, дорогие подарки... Все это прекрасно, но, как выяснилось, самый мощный инструмент для снижения стресса у вашей партнерши и укрепления ваших отношений находится прямо у вас под рукой.

Психологи и эксперты по отношениям единогласно утверждают: заботливый массаж ног — это одно из самых эффективных средств для улучшения эмоционального состояния женщины и укрепления связи в паре.

Это не просто приятная процедура, это мощный сигнал для мозга, который говорит: "Тебя любят, о тебе заботятся, ты в безопасности".

Вот как это работает с точки зрения науки и психологии:

Мгновенное снижение стресса и депрессии

Ноги — это зона, которая постоянно находится в напряжении, выдерживая вес тела весь день. Массаж этих зон запускает парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за отдых и восстановление.

  • Снижение давления: массаж помогает расслабить мышцы и сосуды, что приводит к естественному снижению артериального давления.
  • Выброс гормонов счастья: тактильный контакт стимулирует выработку окситоцина (гормона привязанности) и эндорфинов, которые мгновенно улучшают настроение и снижают симптомы тревожности и депрессии.

Укрепление отношений: язык прикосновений

В отношениях важны не только слова, но и действия. Когда мужчина делает массаж ног, он демонстрирует:

  • Заботу без слов: он показывает, что ценит усилия женщины и готов взять на себя часть ее усталости.
  • Снижение напряжения: ритуал массажа часто происходит вечером, после рабочего дня. Он помогает паре переключиться с бытовых проблем на интимное, расслабляющее взаимодействие.
  • Повышение доверия: физическая близость и забота на таком глубоком уровне укрепляют эмоциональную связь и доверие между партнерами.

Инструкция для мужчин: как не испортить момент

Чтобы ваш заботливый жест не превратился в неловкое поглаживание, следуйте простым правилам:

  1. Создайте атмосферу: приглушите свет, включите тихую музыку или просто обеспечьте тишину.
  2. Используйте масло: возьмите немного ароматического масла или крема. Это не только приятно пахнет, но и предотвращает трение, делая массаж более эффективным.
  3. Сосредоточьтесь: не смотрите в телефон и не отвлекайтесь на телевизор. Ваше полное внимание — это часть терапии.
  4. Начните с простого: не обязательно быть профессиональным массажистом. Начните с мягких поглаживаний, затем переходите к разминанию стопы и пальцев.

Массаж ног — это инвестиция

Потратив всего 10–15 минут вечером, вы делаете огромную инвестицию в здоровье и гармонию ваших отношений. Вы не просто снимаете усталость с ног, вы снимаете эмоциональное напряжение, которое могло бы вылиться в ссору.

Помните: счастливая и расслабленная женщина — это залог спокойствия и счастья в доме. А путь к этому счастью, как выяснилось, лежит через ее ступни.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 20:39
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

По теме

Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов

Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день?

Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день?
Разбираемся, как ежедневное употребление хлеба влияет на наш вес, кишечник и уровень сахара. Привычка есть хлеб с каждым блюдом уходит корнями глубоко в историю.

"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети

"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети
Летом их танцы покорили интернет, а теперь они оказались в центре громкого скандала. Певица Татьяна Буланова публично назвала своих бывших танцоров предателями и заявила, что они "не выдержали испытания медными трубами".

Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму

Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму
Не все знают, что способ употребления воды может превратить ее пользу во вред. Разберем четыре распространенные привычки, которые медленно, но верно мешают нашему организму.

"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире

"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире
Мы привыкли видеть доктора Александра Мясникова уверенным экспертом, который знает ответы на все вопросы. Но даже у самых опытных врачей есть свои маленькие профессиональные хитрости. Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился забавной историей, которая, по его словам, является частью его ежедневной работы.

После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера

После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера
Всего через несколько месяцев после скандального развода с 66-летним Дмитрием Дибровым, 36-летняя Полина Диброва совершила неожиданный шаг. Развод с прославленным телеведущим Дмитрием Дибровым принес его четвертой жене Полине не только свободу, но и неожиданный всплеск популярности.

Выбор читателей

16/11ВскПригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 17/11ПндПосле развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 16/11ВскНевролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 16/11ВскВысоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 17/11ПндДибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 16/11ВскДиетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой