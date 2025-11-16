Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

16 ноября

Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире

99

Зимой, когда отопление активно работает, воздух в квартирах становится значительно суше.

Это может негативно сказаться на здоровье: снижается иммунитет, возникают проблемы со слизистыми оболочками, кожей и дыхательными путями. Врач общей практики и гериатр Елена Павлова поделилась полезными советами по увлажнению воздуха в помещениях.

Сухой воздух приводит к пересыханию слизистых носа и горла, что увеличивает риск простудных заболеваний, таких как ОРВИ, синуситы и тонзиллиты. Кроме того, на коже могут появляться раздражения и шелушения, а также дерматит. В условиях низкой влажности наблюдаются такие неприятные симптомы, как повышенная утомляемость, синдром сухого глаза, головные боли и нарушения сна. Также ухудшается течение аллергических реакций.

Согласно рекомендациям СанПиН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оптимальный уровень влажности в помещениях должен составлять 40-60%. Измерить влажность можно с помощью гигрометра. В спальне этот показатель должен находиться в пределах 40-50%, так как правильная влажность способствует глубокому и комфортному сну. На кухне допустимый уровень колеблется между 45-60%, при этом важно обеспечить хорошую вентиляцию. В детской комнате влажность должна поддерживаться на уровне 50-60%, поскольку дети особенно чувствительны к сухому воздуху.

Одним из наиболее эффективных способов повышения влажности является использование увлажнителей воздуха. Наиболее популярны ультразвуковые модели — они работают тихо и создают эффект видимого тумана. Паровые увлажнители, хотя и эффективны, могут быть неэкономичными и даже опасными для детей. Лучше всего использовать увлажнители с холодным испарением: они безопасны, не требуют много энергии и не оставляют белого налета. Важно заливать в такие устройства только очищенную или дистиллированную воду, чтобы избежать образования налета на мебели и в легких.

Кроме того, можно использовать комнатные растения, которые требуют регулярного опрыскивания. Например, фикус, гибискус или папоротник могут помочь увлажнить воздух за счет испарения влаги с поверхности листьев. Однако эффект будет незначительным. Также можно развесить мокрые полотенца или расставить емкости с водой на подоконниках над батареями. Некоторые владельцы квартир устанавливают аквариумы или комнатные фонтаны для создания более комфортной атмосферы.

Если же в квартире наблюдается избыточная влажность, стоит рассмотреть возможность использования осушителей воздуха. Однако если на стенах появляются разводы, одного прибора будет недостаточно — необходимо обратиться в управляющую компанию для замены межпанельного утеплителя и гидроизоляции швов.

Поддержание оптимального уровня влажности в квартире — важный аспект заботы о здоровье. Применяя простые рекомендации врача Павловой, можно значительно улучшить качество воздуха в помещении и создать комфортные условия для жизни.

16 ноября 2025, 03:21
Фото: Freepik
Минус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками

Зимой, когда холодный воздух и вирусы респираторных заболеваний становятся особенно актуальными, диетологи рекомендуют обратить внимание на яблоки. По словам известного специалиста в области питания Людмилы Денисенко, эти фрукты обладают удивительными свойствами, которые могут значительно снизить риск заболеваний органов дыхания.

В условиях современного цифрового мира безопасность личной информации становится особенно актуальной. Взлом электронной почты — одна из наиболее распространенных угроз, с которой могут столкнуться пользователи.

В России существует закон о тишине, который регулирует уровень шума в жилых помещениях в определенные часы. Однако, как выяснил правозащитник и юрист Михаил Салкин, не все звуки, которые могут беспокоить соседей, подпадают под его действие.

В России борщ – это не просто суп, а настоящая кулинарная традиция, которая передается из поколения в поколение. Журналисты провели исследование и составили "борщевую карту" страны, выявив, как по-разному готовят это блюдо в различных регионах. Опрос жителей показал, что классический рецепт с капустой, свеклой и говядиной далеко не всегда является стандартом.

Российская эстрада полна ярких событий и неожиданных моментов. Порой самые простые вещи могут вызвать самые необычные ассоциации. Например, известный певец Лев Лещенко недавно поделился своими впечатлениями о подарках, которые ему дарят поклонники.

