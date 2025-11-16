Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире

Зимой, когда отопление активно работает, воздух в квартирах становится значительно суше.

Это может негативно сказаться на здоровье: снижается иммунитет, возникают проблемы со слизистыми оболочками, кожей и дыхательными путями. Врач общей практики и гериатр Елена Павлова поделилась полезными советами по увлажнению воздуха в помещениях.

Сухой воздух приводит к пересыханию слизистых носа и горла, что увеличивает риск простудных заболеваний, таких как ОРВИ, синуситы и тонзиллиты. Кроме того, на коже могут появляться раздражения и шелушения, а также дерматит. В условиях низкой влажности наблюдаются такие неприятные симптомы, как повышенная утомляемость, синдром сухого глаза, головные боли и нарушения сна. Также ухудшается течение аллергических реакций.

Согласно рекомендациям СанПиН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оптимальный уровень влажности в помещениях должен составлять 40-60%. Измерить влажность можно с помощью гигрометра. В спальне этот показатель должен находиться в пределах 40-50%, так как правильная влажность способствует глубокому и комфортному сну. На кухне допустимый уровень колеблется между 45-60%, при этом важно обеспечить хорошую вентиляцию. В детской комнате влажность должна поддерживаться на уровне 50-60%, поскольку дети особенно чувствительны к сухому воздуху.

Одним из наиболее эффективных способов повышения влажности является использование увлажнителей воздуха. Наиболее популярны ультразвуковые модели — они работают тихо и создают эффект видимого тумана. Паровые увлажнители, хотя и эффективны, могут быть неэкономичными и даже опасными для детей. Лучше всего использовать увлажнители с холодным испарением: они безопасны, не требуют много энергии и не оставляют белого налета. Важно заливать в такие устройства только очищенную или дистиллированную воду, чтобы избежать образования налета на мебели и в легких.

Кроме того, можно использовать комнатные растения, которые требуют регулярного опрыскивания. Например, фикус, гибискус или папоротник могут помочь увлажнить воздух за счет испарения влаги с поверхности листьев. Однако эффект будет незначительным. Также можно развесить мокрые полотенца или расставить емкости с водой на подоконниках над батареями. Некоторые владельцы квартир устанавливают аквариумы или комнатные фонтаны для создания более комфортной атмосферы.

Если же в квартире наблюдается избыточная влажность, стоит рассмотреть возможность использования осушителей воздуха. Однако если на стенах появляются разводы, одного прибора будет недостаточно — необходимо обратиться в управляющую компанию для замены межпанельного утеплителя и гидроизоляции швов.

Поддержание оптимального уровня влажности в квартире — важный аспект заботы о здоровье. Применяя простые рекомендации врача Павловой, можно значительно улучшить качество воздуха в помещении и создать комфортные условия для жизни.