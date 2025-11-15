Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист

В России существует закон о тишине, который регулирует уровень шума в жилых помещениях в определенные часы.

Однако, как выяснил правозащитник и юрист Михаил Салкин, не все звуки, которые могут беспокоить соседей, подпадают под его действие. В частности, плач и крики детей в ранние утренние или поздние вечерние часы не могут быть основанием для привлечения родителей к ответственности.

Салкин объясняет, что шумовые источники делятся на контролируемые и неконтролируемые. К неконтролируемым относятся те звуки, которые человек не может предсказать или предотвратить, такие как плач ребенка. Таким образом, родители не могут быть наказаны за естественные проявления детской активности, даже если они происходят в часы, когда уровень шума должен быть минимальным.

Однако ситуация меняется, если сами родители начинают излишне громко общаться с детьми или кричат на них. В этом случае они нарушают несколько законов одновременно. Во-первых, это несоблюдение режима тишины, который предусмотрен законодательством. Во-вторых, такое поведение может расцениваться как неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В результате соседи могут не только жаловаться на шум, но и требовать компенсацию за моральный вред.

Важно отметить, что законы о тишине действуют не только в отношении детей, но и в целом касаются всех членов семьи. Если взрослые ведут себя шумно и создают помехи для соседей, это может привести к юридическим последствиям. Поэтому родителям стоит помнить о том, что их действия могут повлиять не только на атмосферу в собственном доме, но и на комфорт окружающих.

Понимание границ допустимого шума и уважение к соседям играют важную роль в поддержании гармонии в многоквартирных домах. Салкин подчеркивает, что лучше заранее обсудить возможные неудобства с соседями и находить компромиссы, чем сталкиваться с юридическими последствиями.

Хотя плач и крики детей не попадают под закон о тишине, ответственность за собственное поведение лежит на родителях. Важно учитывать не только свои интересы, но и комфорт окружающих. Создание доброжелательной атмосферы в доме и уважение к соседям помогут избежать конфликтов и недопонимания в будущем.