Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца

Российская эстрада полна ярких событий и неожиданных моментов. Порой самые простые вещи могут вызвать самые необычные ассоциации.

Например, известный певец Лев Лещенко недавно поделился своими впечатлениями о подарках, которые ему дарят поклонники. По его словам, огромные букеты цветов стали для него привычным явлением, однако иногда такое количество цветов заставляет его чувствовать себя не просто артистом, а настоящей звездой, как Анастасия Волочкова.

"Я очень люблю цветы, это правда. Когда мне их дарят, я испытываю радость и благодарность. Но иногда бывает так, что букетов становится слишком много. И в такие моменты я начинаю ощущать себя чем-то вроде Волочковой — с ее роскошными цветами и вниманием со стороны публики", — отметил Лещенко.

Несмотря на шутливый тон, певец подчеркнул, что для него важнее всего не количество подарков, а их значение. Лещенко также рассказал о том, что среди всех подарков, которые он когда-либо получал, больше всего ценит книги, особенно автобиографические. "Книги — это то, что может обогатить душу и разум. Я всегда рад получить новую книгу в подарок, особенно если она о жизни интересных людей", — добавил он.

Подарки от поклонников — это не только цветы и книги. Артисты часто получают самые неожиданные дары: от дорогих аксессуаров до необычных сувениров. Некоторые звезды сталкиваются с экстравагантными предложениями, которые могут показаться странными или даже пугающими. Например, кто-то может подарить живую птицу или экзотическое животное. Такие случаи вызывают неоднозначную реакцию как у самих артистов, так и у их поклонников.

Лев Лещенко также не остался в стороне от темы щедрости в отношении своих близких. Он признался, что любит делать подарки своим родным и друзьям. "Для меня важно не только получать дары, но и дарить радость другим. Я стараюсь выбирать подарки с душой, чтобы они приносили счастье тем, кто мне дорог", — отметил певец. Это показывает, что истинная ценность подарков заключается не в их материальной стоимости, а в внимании и заботе.