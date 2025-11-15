Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому

В условиях современного цифрового мира безопасность личной информации становится особенно актуальной.

Взлом электронной почты — одна из наиболее распространенных угроз, с которой могут столкнуться пользователи. В связи с этим МВД России опубликовало в своем телеграм-канале "Вестник Киберполиции России" рекомендации по действиям при такой ситуации.

Первым шагом, который следует предпринять при подозрении на взлом почтового ящика, является завершение всех сеансов на устройствах, которые могут быть под контролем злоумышленников. Это важно, так как мошенники могут получить доступ к другим аккаунтам, связанным с вашей электронной почтой, включая социальные сети, банковские приложения и мессенджеры. В зависимости от используемого почтового сервиса, процесс выхода может различаться. Например, в «Яндексе» необходимо найти опцию «Выйти на всех устройствах», а в Gmail — завершить ненужные сеансы в разделе безопасности. Пользователи Mail.ru также могут воспользоваться функцией выхода из почтового аккаунта на всех устройствах.

После завершения сеансов следующим важным шагом является смена пароля. Это необходимо сделать как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейший доступ злоумышленников к вашему аккаунту. При создании нового пароля рекомендуется использовать комбинацию букв, цифр и специальных символов, а также избегать использования легко угадываемых данных, таких как даты рождения или имена близких.

Кроме того, эксперты МВД настоятельно рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию (2FA). Этот дополнительный уровень защиты значительно усложняет задачу злоумышленникам. В качестве второго фактора можно выбрать код, который приходит по SMS или звонок на зарегистрированный номер телефона. Это поможет обеспечить дополнительную безопасность и защитить ваш аккаунт даже в случае компрометации пароля.

Важно также обратить внимание на другие устройства, которые могут быть подвержены угрозе. Ранее Иван Шарков, менеджер продукта RuStore, делился рекомендациями по действиям при взломе смартфона. Он советовал отключить Wi-Fi и мобильные данные, чтобы предотвратить дальнейшее взаимодействие с сетью злоумышленников. Запуск антивирусного программного обеспечения также поможет выявить и устранить потенциальные угрозы на устройстве.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов стоит внимательно следить за своими аккаунтами и сообщениями. Если вы заметили какие-либо подозрительные действия или получили уведомления о входах из незнакомых устройств, немедленно сообщите об этом в службу поддержки вашего почтового сервиса и следуйте их рекомендациям.