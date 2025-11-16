Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой

Зимой, когда холодный воздух и вирусы респираторных заболеваний становятся особенно актуальными, диетологи рекомендуют обратить внимание на яблоки.

По словам известного специалиста в области питания Людмилы Денисенко, эти фрукты обладают удивительными свойствами, которые могут значительно снизить риск заболеваний органов дыхания. В разговоре с журналистами KP.RU она подчеркнула, что регулярное употребление яблок может стать важным шагом к поддержанию здоровья легких в зимний период.

Исследования показывают, что у людей, ежедневно включающих яблоки в свой рацион, легкие функционируют лучше. Это связано с тем, что яблоки содержат множество полезных веществ, включая антиоксиданты и витамины, которые помогают укрепить иммунную систему. В результате риск заболеть респираторными инфекциями у таких людей оказывается значительно ниже. Особенно это актуально в зимние месяцы, когда заболеваемость ОРВИ и гриппом возрастает.

Кроме того, яблоки могут защитить дыхательные пути от негативного воздействия табачного дыма и загрязненного воздуха. Это особенно важно для жителей крупных городов, где уровень загрязнения атмосферы может достигать критических значений. Регулярное употребление яблок помогает организму справляться с токсинами и поддерживать здоровье легких.

Диетолог акцентировала внимание на том, что для достижения максимальной пользы от яблок стоит выбирать сезонные фрукты, выращенные в местных садах. Они не только более свежие, но и содержат меньше химических веществ. В идеале яблоки должны быть без воскового покрытия и других добавок, которые могут снизить их питательную ценность.

Важно отметить, что зимой наш рацион часто становится менее разнообразным, и многие из нас стремятся к комфортной пище. Однако включение в меню яблок может стать отличным способом поддержать здоровье и улучшить общее самочувствие. Кроме того, эти фрукты легко доступны и могут использоваться в различных блюдах — от салатов до запеканок.

Недавние рекомендации других специалистов также подчеркивают важность сбалансированного питания. Например, гастроэнтеролог Александр Андреев предупреждает о вреде отказа от кисломолочных продуктов без медицинских показаний. Он отмечает, что отсутствие таких продуктов может негативно сказаться на работе кишечника. Таким образом, разнообразие рациона играет ключевую роль в поддержании здоровья.