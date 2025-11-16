Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Суббота 15 ноября

00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой

Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой
146

Зимой, когда холодный воздух и вирусы респираторных заболеваний становятся особенно актуальными, диетологи рекомендуют обратить внимание на яблоки.

По словам известного специалиста в области питания Людмилы Денисенко, эти фрукты обладают удивительными свойствами, которые могут значительно снизить риск заболеваний органов дыхания. В разговоре с журналистами KP.RU она подчеркнула, что регулярное употребление яблок может стать важным шагом к поддержанию здоровья легких в зимний период.

Исследования показывают, что у людей, ежедневно включающих яблоки в свой рацион, легкие функционируют лучше. Это связано с тем, что яблоки содержат множество полезных веществ, включая антиоксиданты и витамины, которые помогают укрепить иммунную систему. В результате риск заболеть респираторными инфекциями у таких людей оказывается значительно ниже. Особенно это актуально в зимние месяцы, когда заболеваемость ОРВИ и гриппом возрастает.

Кроме того, яблоки могут защитить дыхательные пути от негативного воздействия табачного дыма и загрязненного воздуха. Это особенно важно для жителей крупных городов, где уровень загрязнения атмосферы может достигать критических значений. Регулярное употребление яблок помогает организму справляться с токсинами и поддерживать здоровье легких.

Диетолог акцентировала внимание на том, что для достижения максимальной пользы от яблок стоит выбирать сезонные фрукты, выращенные в местных садах. Они не только более свежие, но и содержат меньше химических веществ. В идеале яблоки должны быть без воскового покрытия и других добавок, которые могут снизить их питательную ценность.

Важно отметить, что зимой наш рацион часто становится менее разнообразным, и многие из нас стремятся к комфортной пище. Однако включение в меню яблок может стать отличным способом поддержать здоровье и улучшить общее самочувствие. Кроме того, эти фрукты легко доступны и могут использоваться в различных блюдах — от салатов до запеканок.

Недавние рекомендации других специалистов также подчеркивают важность сбалансированного питания. Например, гастроэнтеролог Александр Андреев предупреждает о вреде отказа от кисломолочных продуктов без медицинских показаний. Он отмечает, что отсутствие таких продуктов может негативно сказаться на работе кишечника. Таким образом, разнообразие рациона играет ключевую роль в поддержании здоровья.

Шоу-бизнес в Telegram

16 ноября 2025, 00:25
Фото: Freepik
KP.ru✓ Надежный источник

По теме

Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит

Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому

Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому
В условиях современного цифрового мира безопасность личной информации становится особенно актуальной. Взлом электронной почты — одна из наиболее распространенных угроз, с которой могут столкнуться пользователи.

Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист

Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист
В России существует закон о тишине, который регулирует уровень шума в жилых помещениях в определенные часы. Однако, как выяснил правозащитник и юрист Михаил Салкин, не все звуки, которые могут беспокоить соседей, подпадают под его действие.

Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту"

Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту"
В России борщ – это не просто суп, а настоящая кулинарная традиция, которая передается из поколения в поколение. Журналисты провели исследование и составили "борщевую карту" страны, выявив, как по-разному готовят это блюдо в различных регионах. Опрос жителей показал, что классический рецепт с капустой, свеклой и говядиной далеко не всегда является стандартом.

Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца

Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца
Российская эстрада полна ярких событий и неожиданных моментов. Порой самые простые вещи могут вызвать самые необычные ассоциации. Например, известный певец Лев Лещенко недавно поделился своими впечатлениями о подарках, которые ему дарят поклонники.

Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке

Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке
Прохор Шаляпин умудрился сделать то, на что не решаются даже самые отчаянные пранкеры, а потом был вынужден исполнить самый унизительный номер в своей карьере – публичное раскаяние. Все началось с простого звонка.

Выбор читателей

14/11ПтнОбнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 14/11ПтнВ жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 15/11СбтНе открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 14/11ПтнОни назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 14/11ПтнДоктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 15/11СбтМаска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой