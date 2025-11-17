После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера

Всего через несколько месяцев после скандального развода с 66-летним Дмитрием Дибровым, 36-летняя Полина Диброва совершила неожиданный шаг.



Развод с прославленным телеведущим Дмитрием Дибровым принес его четвертой жене Полине не только свободу, но и неожиданный всплеск популярности. Женщина, ранее известная только как супруга звезды, теперь активно развивает свои социальные сети и, как выяснилось, получает предложения от телевидения.

По информации ТВ Центр, Полина Диброва получила свою первую роль в крупном телевизионном проекте и ради съемок покинула Россию, отправившись в экзотическое путешествие.

Индия, дворец и миллионер-невидимка

Местом действия нового реалити-шоу стал роскошный дворец в Индии, куда съехались представители отечественного шоу-бизнеса.

Сюжет проекта держит в напряжении:

Один из участников шоу сразу получает приз в десять миллионов рублей.

Обладатель этой суммы должен хранить тайну.

Остальные звезды должны вычислить, кто же этот "миллионер-невидимка".

Очевидно, что такой формат гарантирует зрителям массу интриг, скандалов и создания тайных коалиций, ведь каждый участник мечтает заполучить главный приз.

Кто составил компанию Полине

Изначально новость о том, что Полина Диброва отправилась в далекую страну с известным мужчиной, вызвала слухи. Однако "КП" раскрыла имя этой звезды — им оказался популярный актер Сергей Бурунов.

Впрочем, речь идет не о романтических отношениях. Сергей Бурунов выступит в шоу в роли ведущего. Премьера этого интригующего проекта, где Полина Диброва впервые пробует себя в роли участницы телешоу, запланирована на 2026 год.