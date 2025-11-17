Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Понедельник 17 ноября

15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера
После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера

После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера
175

Всего через несколько месяцев после скандального развода с 66-летним Дмитрием Дибровым, 36-летняя Полина Диброва совершила неожиданный шаг.

Развод с прославленным телеведущим Дмитрием Дибровым принес его четвертой жене Полине не только свободу, но и неожиданный всплеск популярности. Женщина, ранее известная только как супруга звезды, теперь активно развивает свои социальные сети и, как выяснилось, получает предложения от телевидения.

По информации ТВ Центр, Полина Диброва получила свою первую роль в крупном телевизионном проекте и ради съемок покинула Россию, отправившись в экзотическое путешествие.

Индия, дворец и миллионер-невидимка

Местом действия нового реалити-шоу стал роскошный дворец в Индии, куда съехались представители отечественного шоу-бизнеса.

Сюжет проекта держит в напряжении:

  • Один из участников шоу сразу получает приз в десять миллионов рублей.
  • Обладатель этой суммы должен хранить тайну.
  • Остальные звезды должны вычислить, кто же этот "миллионер-невидимка".

Очевидно, что такой формат гарантирует зрителям массу интриг, скандалов и создания тайных коалиций, ведь каждый участник мечтает заполучить главный приз.

Кто составил компанию Полине

Изначально новость о том, что Полина Диброва отправилась в далекую страну с известным мужчиной, вызвала слухи. Однако "КП" раскрыла имя этой звезды — им оказался популярный актер Сергей Бурунов.

Впрочем, речь идет не о романтических отношениях. Сергей Бурунов выступит в шоу в роли ведущего. Премьера этого интригующего проекта, где Полина Диброва впервые пробует себя в роли участницы телешоу, запланирована на 2026 год.

17 ноября 2025, 15:33
Полина Диброва. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
Фоторепортаж

"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома

Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova

Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео

Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой
Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера

Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера
Вика Газинская – одна из самых ярких фигур в российской моде. Ее работы отличаются уникальным стилем и глубокой привязанностью к культуре. Недавно она стала одной из первых гостей на выставке "Поленов и ученики", открывшейся в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания
В Москве состоялось судебное заседание по делу о разводе известного блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Этот процесс стал важной вехой в жизни обоих артистов. Оксана подала иск о разводе 6 октября — с тех пор слухи о состоянии их отношений не утихают.

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"
14 ноября на телеканале "Пятница" стартовал новый проект "Звезды под капельницей", который обещал зрителям захватывающее и эмоциональное путешествие популярных артистов и блогеров, проходящих реабилитацию от зависимостей. Шоу стало настоящей сенсацией, так как впервые на телевидении звезды открыто делятся своими проблемами и борьбой с зависимостями на глазах у всей страны.

Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов

Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов
Частный детектив, работающий в Бразилии и известный на Reddit под ником United-Sandwich-9871, поделился интересными наблюдениями о своей практике и частых запросах клиентов. Его работа охватывает широкий спектр задач, но наиболее распространенными являются две: поиск должников и выяснение фактов неверности партнеров.

Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео

Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео
Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров недавно оказался в центре общественного внимания из-за скандального инцидента, который вынудил его покинуть страну. В своих 66 лет он выбрал Бали как место для отдыха и уединения, чтобы избежать лишнего шума вокруг своей личности.

