Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания

Врач-стоматолог Магомади Халилбеков поделился важной информацией о том, какие признаки могут указывать на наличие серьезных заболеваний, включая рак, во время обычного визита к стоматологу.

В беседе с aif.ru он отметил, что комплексная диагностика ротовой полости может сыграть решающую роль в раннем выявлении опасных патологий. По словам Халилбекова, стоматолог всегда тщательно осматривает не только зубы, но и слизистую оболочку рта, включая щеки, язык, небо и губы.

В процессе осмотра врач обращает внимание на различные изменения, такие как покраснения, белые пятна, эрозии или язвы. Эти симптомы могут быть вызваны множеством факторов — от неудачной пломбы или травмы до вредных привычек, таких как курение.

Тем не менее, иногда подобные изменения могут указывать на более серьезные нарушения в организме. Например, язвы и эрозии могут свидетельствовать о таких состояниях, как анемия или диабет. В редких случаях они могут быть первыми признаками развития опухоли в ротовой полости. Это подчеркивает важность регулярных посещений стоматолога, который способен заметить даже незначительные изменения и направить пациента на дальнейшее обследование.

Халилбеков также добавил, что ранняя диагностика заболеваний существенно увеличивает шансы на успешное лечение. Если стоматолог замечает подозрительные изменения, он может рекомендовать дополнительные исследования, такие как биопсия или анализы крови. Это позволяет выявить болезнь на начальной стадии, что является ключевым фактором для эффективного лечения.

Кроме того, следует отметить и другие аспекты ухода за полостью рта. Например, стоматолог Правин Шарма ранее призывал пациентов не полоскать рот водой сразу после чистки зубов. Он объяснил, что многие зубные пасты содержат полезные вещества, такие как фтор, которые помогают укрепить эмаль и предотвратить кариес. Если прополоскать рот сразу после чистки, эти вещества смоются и не успеют оказать свое действие.

Забота о здоровье ротовой полости включает не только регулярные визиты к стоматологу, но и правильные привычки в уходе за зубами. Своевременная диагностика и внимательное отношение к изменениям в организме могут помочь предотвратить развитие серьезных заболеваний. Важно помнить, что здоровье полости рта напрямую связано с общим состоянием организма, и любые подозрительные симптомы требуют внимания специалиста.