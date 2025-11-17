Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Понедельник 17 ноября

06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания

Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания
107

Врач-стоматолог Магомади Халилбеков поделился важной информацией о том, какие признаки могут указывать на наличие серьезных заболеваний, включая рак, во время обычного визита к стоматологу.

В беседе с aif.ru он отметил, что комплексная диагностика ротовой полости может сыграть решающую роль в раннем выявлении опасных патологий. По словам Халилбекова, стоматолог всегда тщательно осматривает не только зубы, но и слизистую оболочку рта, включая щеки, язык, небо и губы.

В процессе осмотра врач обращает внимание на различные изменения, такие как покраснения, белые пятна, эрозии или язвы. Эти симптомы могут быть вызваны множеством факторов — от неудачной пломбы или травмы до вредных привычек, таких как курение.

Тем не менее, иногда подобные изменения могут указывать на более серьезные нарушения в организме. Например, язвы и эрозии могут свидетельствовать о таких состояниях, как анемия или диабет. В редких случаях они могут быть первыми признаками развития опухоли в ротовой полости. Это подчеркивает важность регулярных посещений стоматолога, который способен заметить даже незначительные изменения и направить пациента на дальнейшее обследование.

Халилбеков также добавил, что ранняя диагностика заболеваний существенно увеличивает шансы на успешное лечение. Если стоматолог замечает подозрительные изменения, он может рекомендовать дополнительные исследования, такие как биопсия или анализы крови. Это позволяет выявить болезнь на начальной стадии, что является ключевым фактором для эффективного лечения.

Кроме того, следует отметить и другие аспекты ухода за полостью рта. Например, стоматолог Правин Шарма ранее призывал пациентов не полоскать рот водой сразу после чистки зубов. Он объяснил, что многие зубные пасты содержат полезные вещества, такие как фтор, которые помогают укрепить эмаль и предотвратить кариес. Если прополоскать рот сразу после чистки, эти вещества смоются и не успеют оказать свое действие.

Забота о здоровье ротовой полости включает не только регулярные визиты к стоматологу, но и правильные привычки в уходе за зубами. Своевременная диагностика и внимательное отношение к изменениям в организме могут помочь предотвратить развитие серьезных заболеваний. Важно помнить, что здоровье полости рта напрямую связано с общим состоянием организма, и любые подозрительные симптомы требуют внимания специалиста.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 06:29
Фото: Freepik
Аргументы и факты✓ Надежный источник

По теме

Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование

Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре

Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре
В декабре москвичи могут ожидать около 14 снежных дней, что создаст характерную зимнюю атмосферу в столице. Об этом сообщил метеоролог Александр Сергеев в беседе с NEWS.

Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки

Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки
Выбор искусственной новогодней елки – это не только вопрос эстетики, но и безопасности. В преддверии праздников важно удостовериться, что ваше новогоднее дерево не нанесет вреда ни вам, ни окружающей среде.

Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми"

Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми"
Известная российская исполнительница Валерия спокойно отреагировала на то, что не попала в список номинантов музыкальной премии "Грэмми". Супруг Валерии, известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, прокомментировал ситуацию, отметив, что для них это не является причиной для расстройства.

Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке

Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке
Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, известная своей кулинарной программой "Едим дома", поделилась своими переживаниями по поводу мемов, которые стали популярными в интернете. Она отметила, что эти шутки оказали негативное влияние на её бизнес и репутацию.

Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви

Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви
Главный архитектор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Мешалкин подробно рассказал о восстановлении иконостаса в Благовещенской надвратной церкви Спасо-Евфимиева монастыря. Он поведал о том, насколько важно сохранять историческое наследие и как современные технологии могут помочь в этом процессе. 8 ноября в Суздальском Кремле открылась выставка "Поленов и ученики", которая объединила более ста работ выдающегося художника Василия Дмитриевича Поленова и его учеников, таких как Исаак Левитан, Константин Коровин и Валентин Серов.

Выбор читателей

15/11СбтЛещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 15/11СбтКак готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 15/11СбтКакой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 15/11СбтОбнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 16/11ВскПригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 16/11ВскНевролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости