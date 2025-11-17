Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Понедельник 17 ноября

Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре

Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре
55

В декабре москвичи могут ожидать около 14 снежных дней, что создаст характерную зимнюю атмосферу в столице.

Об этом сообщил метеоролог Александр Сергеев в беседе с NEWS.ru. По его словам, общее количество осадков за месяц составит приблизительно 54 миллиметра, что соответствует средним зимним показателям.

Согласно прогнозу, в начале зимы в Москве будет преобладать облачная погода, и ясные дни не превысят двух за весь месяц. Это значит, что горожане смогут наслаждаться зимними пейзажами, но солнечных моментов будет крайне мало. Температурный режим также не предвещает резких холодов: по прогнозам, морозы не опустятся ниже 25 градусов, что является положительным моментом для жителей столицы.

Однако метеоролог предостерег москвичей от возможных проблем, связанных со снегопадами. Ожидаются метели и серьезные заносы, которые могут затруднить передвижение по городу. "Декабрь часто приносит резкие контрасты: мы будем сталкиваться как с волнами холода, так и с оттепелями", — отметил Сергеев. Это значит, что в течение месяца москвичи могут ощутить на себе как зимние морозы, так и более теплые периоды, что может вызвать определенные неудобства.

Кроме того, стоит отметить, что уже в середине ноября в Москве ожидаются аномальные колебания температуры. Эти скачки могут оказать влияние на общее состояние погоды и подготовку города к зимнему сезону. Горожанам рекомендуется заранее позаботиться о необходимых мерах безопасности: подготовить зимнюю обувь, проверить работу отопления и быть готовыми к возможным изменениям погодных условий.

Декабрь в Москве обещает быть насыщенным снегопадами и переменчивыми температурными режимами. Горожанам стоит быть внимательными к прогнозам погоды и готовиться к зимним условиям. Снег принесет свои прелести, но также потребует осторожности и внимательности на дорогах и тротуарах.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 03:16
Фото: М. Денисов / Mos.ru
NEWS.ru✓ Надежный источник

