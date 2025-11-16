Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, известная своей кулинарной программой "Едим дома", поделилась своими переживаниями по поводу мемов, которые стали популярными в интернете.

Она отметила, что эти шутки оказали негативное влияние на её бизнес и репутацию. В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube, Высоцкая открыто рассказала о последствиях, с которыми столкнулась из-за мемов, связанных с ее блюдами.

"С точки зрения бизнеса мы ощутили негативные последствия. Партнеры и потенциальные клиенты начали избегать сотрудничества из-за репутационных рисков", — призналась Высоцкая.

Она подчеркнула, что некоторые люди, которые ранее рассматривали возможность сотрудничества, теперь не хотят иметь дело с ней из-за негативного имиджа, созданного в интернете. Это стало для неё неожиданностью, так как она никогда не думала, что кулинарные неудачи могут так сильно повлиять на её профессиональную жизнь.

Высоцкая также отметила, что ей было удивительно наблюдать за тем, как многие публичные личности активно обсуждали ее кулинарные "промахи". Однако, несмотря на это, она не испытывает сильных переживаний по поводу шуток и мемов. "Я не переживаю из-за этого. У меня есть семья, которая поддерживает меня и любит мои блюда", — добавила она. Это свидетельствует о том, что для неё важнее всего мнение близких людей, а не интернет-комментарии.

Всплеск мемов начался весной 2023 года, когда пользователи начали активно публиковать фрагменты из её программы. В этих отрывках Высоцкая готовила разнообразные блюда: сырники, шашлыки и даже макароны с водкой. Многие зрители, ранее считавшие её отличной хозяйкой, пересмотрели выпуски и пришли к выводу, что переоценивали её кулинарные навыки. Это стало причиной для шуток и обсуждений в социальных сетях.

Несмотря на критику, Высоцкая уверенно заявила, что ее семья по-прежнему наслаждается ее кулинарными творениями. Она подчеркнула, что для неё важно не то, как воспринимают ее блюда зрители программы, а то, как они принимаются в кругу семьи. Это показывает, что для нее кулинария — это не только работа, но и способ заботы о близких.

Ситуация с мемами подчеркивает сложность жизни публичных личностей в эпоху социальных сетей. Высоцкая стала жертвой интернет-культуры, где любое действие может быть быстро превращено в предмет насмешек. Однако ее реакция на критику демонстрирует зрелость и уверенность в себе.