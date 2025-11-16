Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Воскресенье 16 ноября

Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке
Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви
Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости
Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости
Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире
Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой
Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке

Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке
144

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, известная своей кулинарной программой "Едим дома", поделилась своими переживаниями по поводу мемов, которые стали популярными в интернете.

Она отметила, что эти шутки оказали негативное влияние на её бизнес и репутацию. В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube, Высоцкая открыто рассказала о последствиях, с которыми столкнулась из-за мемов, связанных с ее блюдами.

"С точки зрения бизнеса мы ощутили негативные последствия. Партнеры и потенциальные клиенты начали избегать сотрудничества из-за репутационных рисков", — призналась Высоцкая.

Она подчеркнула, что некоторые люди, которые ранее рассматривали возможность сотрудничества, теперь не хотят иметь дело с ней из-за негативного имиджа, созданного в интернете. Это стало для неё неожиданностью, так как она никогда не думала, что кулинарные неудачи могут так сильно повлиять на её профессиональную жизнь.

Высоцкая также отметила, что ей было удивительно наблюдать за тем, как многие публичные личности активно обсуждали ее кулинарные "промахи". Однако, несмотря на это, она не испытывает сильных переживаний по поводу шуток и мемов. "Я не переживаю из-за этого. У меня есть семья, которая поддерживает меня и любит мои блюда", — добавила она. Это свидетельствует о том, что для неё важнее всего мнение близких людей, а не интернет-комментарии.

Всплеск мемов начался весной 2023 года, когда пользователи начали активно публиковать фрагменты из её программы. В этих отрывках Высоцкая готовила разнообразные блюда: сырники, шашлыки и даже макароны с водкой. Многие зрители, ранее считавшие её отличной хозяйкой, пересмотрели выпуски и пришли к выводу, что переоценивали её кулинарные навыки. Это стало причиной для шуток и обсуждений в социальных сетях.

Несмотря на критику, Высоцкая уверенно заявила, что ее семья по-прежнему наслаждается ее кулинарными творениями. Она подчеркнула, что для неё важно не то, как воспринимают ее блюда зрители программы, а то, как они принимаются в кругу семьи. Это показывает, что для нее кулинария — это не только работа, но и способ заботы о близких.

Ситуация с мемами подчеркивает сложность жизни публичных личностей в эпоху социальных сетей. Высоцкая стала жертвой интернет-культуры, где любое действие может быть быстро превращено в предмет насмешек. Однако ее реакция на критику демонстрирует зрелость и уверенность в себе.

16 ноября 2025, 14:42
Юлия Высоцкая. Кадр: YouTube
Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери

Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви

Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви
Главный архитектор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Мешалкин подробно рассказал о восстановлении иконостаса в Благовещенской надвратной церкви Спасо-Евфимиева монастыря. Он поведал о том, насколько важно сохранять историческое наследие и как современные технологии могут помочь в этом процессе. 8 ноября в Суздальском Кремле открылась выставка "Поленов и ученики", которая объединила более ста работ выдающегося художника Василия Дмитриевича Поленова и его учеников, таких как Исаак Левитан, Константин Коровин и Валентин Серов.

Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости

Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости
Невролог Элен Мхитарян поделилась важными рекомендациями по тренировке мозга, которые могут помочь сохранить здоровье и активность ума в старости. Она подчеркнула, что забота о мозге должна начинаться с молодости, и предлагает несколько эффективных способов для его тренировки. Одним из популярных методов, который многие люди используют для поддержания умственной активности, являются кроссворды и головоломки.

Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости

Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости
Хроническая усталость – это состояние, которое знакомо многим россиянам и вызывает множество вопросов. Терапевт клиники "Медскан Hadassah" Александр Каждан в своем интервью с "Лентой.

Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире

Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире
Зимой, когда отопление активно работает, воздух в квартирах становится значительно суше. Это может негативно сказаться на здоровье: снижается иммунитет, возникают проблемы со слизистыми оболочками, кожей и дыхательными путями.

Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой

Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой
Зимой, когда холодный воздух и вирусы респираторных заболеваний становятся особенно актуальными, диетологи рекомендуют обратить внимание на яблоки. По словам известного специалиста в области питания Людмилы Денисенко, эти фрукты обладают удивительными свойствами, которые могут значительно снизить риск заболеваний органов дыхания.

