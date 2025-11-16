Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Воскресенье 16 ноября

Воскресенье 16 ноября

12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви
Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви

Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви
93

Главный архитектор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Мешалкин подробно рассказал о восстановлении иконостаса в Благовещенской надвратной церкви Спасо-Евфимиева монастыря. Он поведал о том, насколько важно сохранять историческое наследие и как современные технологии могут помочь в этом процессе.

8 ноября в Суздальском Кремле открылась выставка "Поленов и ученики", которая объединила более ста работ выдающегося художника Василия Дмитриевича Поленова и его учеников, таких как Исаак Левитан, Константин Коровин и Валентин Серов. Эта выставка стала значимым событием для Суздаля, где Поленов когда-то делал свои первые зарисовки. Сергей Мешалкин, обладатель главной музейной премии страны имени Лихачева, отметил, что для города эта выставка имеет особое значение, ведь именно здесь великий художник постигал азы живописи.

В разговоре о выставке Мешалкин подчеркнул, что для него дом Поленова — это место силы, которое вдохновляет на творчество. Он отметил, что современная музейная архитектура должна быть гармоничной и не перегруженной технологиями. "Современной и интересной выставку делает не количество плазм и видео, а то, как эти мультимедиа работают на идею", — сказал он. В этом проекте архитектор решил отказаться от экранов, сосредоточив внимание на самой экспозиции и ее содержании.

Что касается восстановления иконостаса в Благовещенской надвратной церкви, Сергей рассказал о том, как важно было сохранить сакральность этого пространства. "Мы восстановили образ алтарной стены с помощью световых проекций", — пояснил он. Это решение позволило создать визуальный образ алтаря, который подчеркивает его духовное значение. Мешалкин подчеркнул, что работа велась в тесном сотрудничестве с руководством Российской Православной Церкви, чтобы обеспечить согласие на использование мультимедийных технологий в храме.

Сергей Мешалкин также отметил, что использование современных технологий в музейной архитектуре не всегда является необходимым. Иногда достаточно создать атмосферу, которая позволит посетителям сосредоточиться на главном — на искусстве и истории. "Наша задача — не только сохранить наследие, но и сделать его доступным для будущих поколений", — цитирует специалиста женский журнал Клео.ру.

Работа Сергея Мешалкина в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике демонстрирует, как можно сочетать традиции и инновации в архитектуре. Восстановление иконостаса в Благовещенской надвратной церкви стало примером того, как современные технологии могут служить служить инструментом для сохранения исторической памяти и создания уникального музейного пространства.

Шоу-бизнес в Telegram

16 ноября 2025, 12:26
Сергей Мешалкин. Фото: пресс-служба
Клео.ру✓ Надежный источник

Невролог Элен Мхитарян поделилась важными рекомендациями по тренировке мозга, которые могут помочь сохранить здоровье и активность ума в старости. Она подчеркнула, что забота о мозге должна начинаться с молодости, и предлагает несколько эффективных способов для его тренировки. Одним из популярных методов, который многие люди используют для поддержания умственной активности, являются кроссворды и головоломки.

Хроническая усталость – это состояние, которое знакомо многим россиянам и вызывает множество вопросов. Терапевт клиники "Медскан Hadassah" Александр Каждан в своем интервью с "Лентой.

Зимой, когда отопление активно работает, воздух в квартирах становится значительно суше. Это может негативно сказаться на здоровье: снижается иммунитет, возникают проблемы со слизистыми оболочками, кожей и дыхательными путями.

Зимой, когда холодный воздух и вирусы респираторных заболеваний становятся особенно актуальными, диетологи рекомендуют обратить внимание на яблоки. По словам известного специалиста в области питания Людмилы Денисенко, эти фрукты обладают удивительными свойствами, которые могут значительно снизить риск заболеваний органов дыхания.

В условиях современного цифрового мира безопасность личной информации становится особенно актуальной. Взлом электронной почты — одна из наиболее распространенных угроз, с которой могут столкнуться пользователи.

