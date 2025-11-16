Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости

Невролог Элен Мхитарян поделилась важными рекомендациями по тренировке мозга, которые могут помочь сохранить здоровье и активность ума в старости. Она подчеркнула, что забота о мозге должна начинаться с молодости, и предлагает несколько эффективных способов для его тренировки.

Одним из популярных методов, который многие люди используют для поддержания умственной активности, являются кроссворды и головоломки. Мхитарян согласна с тем, что эти занятия полезны, однако акцентирует внимание на том, что важно постоянно усложнять задачи.

"Если вы регулярно решаете кроссворды и замечаете, что не можете ответить на одни и те же вопросы, это может быть сигналом о наличии проблем с функциями мозга", — предупредила невролог.

Мхитарян рекомендует также искать интеллектуальные увлечения, которые приносят удовольствие. Это могут быть занятия музыкой, изучение языков или игра в шахматы. Такие хобби не только развивают умственные способности, но и делают процесс тренировки более приятным. Важно начинать с простых задач и постепенно переходить к более сложным. Чем больше времени мы уделяем таким занятиям, тем лучше работает наша память и когнитивные функции.

Помимо этого, невролог советует включать в свои тренировки задачи по математике и логике. Эти упражнения помогут развивать аналитическое мышление и улучшать концентрацию. Мхитарян подчеркивает, что регулярная практика имеет огромное значение: "Чем больше времени вы проводите за интеллектуальными занятиями, тем более заметным будет положительный эффект на вашу память и мышление".

Также стоит отметить рекомендации других специалистов. Например, врач-невролог Ольга Соколова ранее говорила о том, как восстановить мозг без применения медикаментов. Она отметила, что первые полчаса после пробуждения полезно проводить без телефона, что позволяет организму лучше адаптироваться к новому дню и повысить уровень концентрации.

Тренировка мозга — это не только решение головоломок и кроссвордов. Это комплексный подход, включающий разнообразные интеллектуальные занятия и регулярное усложнение задач. Забота о здоровье мозга с раннего возраста поможет сохранить умственную активность и ясность ума в пожилом возрасте. Неврологи единодушны в том, что активный образ жизни и постоянные тренировки мозга — залог здоровой старости.